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國道2號3車追撞回堵3公里 小貨車駕駛受傷送醫

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

國道2號大園段稍早發生追撞，一輛小貨車疑未保持距離，撞上左前方廂型車，後方另一輛貨車閃避不及，也追撞導致後方車流回堵2至3公里，1名小貨車駕駛受傷送醫，詳細事故原因有待警方調查。

國道警方表示，警方今天10時25分獲報，在國道2號西向2.2公里大園路段發生追撞車禍，現場有藍白小貨車各一，以及黑色廂型車一輛，共3輛車占用內側、外側車道及輔助外側車道，現場回堵2至3公里，當即通知交控中心、緩撞車、救護車。

現場疑似是一輛藍色貨車疑未保持距離，擦撞上左前方廂型車，自己失衡旋轉、橫躺在國道上，而後方白貨車閃避不及追撞，車頭嚴重受損。

救護人員現場檢傷，發現小貨車駕駛腳部輕傷，送往部立桃園醫院，警方也派遣巡邏車抵達事故後方，協助疏導車流，詳細肇責有待後續釐清。

國道2號大園路段今天上午發生車禍，1名駕駛受傷送醫。記者楊湛華／翻攝
國道2號大園路段今天上午發生車禍，1名駕駛受傷送醫。記者楊湛華／翻攝
國道2號大園路段今天上午發生車禍，1名駕駛受傷送醫。記者楊湛華／翻攝
國道2號大園路段今天上午發生車禍，1名駕駛受傷送醫。記者楊湛華／翻攝
國道2號大園路段今天上午發生車禍，1名駕駛受傷送醫。記者楊湛華／翻攝
國道2號大園路段今天上午發生車禍，1名駕駛受傷送醫。記者楊湛華／翻攝
國道2號大園路段今天上午發生車禍，1名駕駛受傷送醫。記者楊湛華／翻攝
國道2號大園路段今天上午發生車禍，1名駕駛受傷送醫。記者楊湛華／翻攝

國道 車道

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