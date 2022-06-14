3100劑問題富樂快篩已發放！竹北市公所緊急溯源回收

美國知名品牌富樂快篩上演貍貓換太子，大鑫公司疑將中國製黑心快篩假冒美國貨闖關，取得衛服部合格認證，成功獲得不少公務機關快篩標案，新竹縣竹北市公所日前擬採購105萬劑免費發送給市民，目前已迅速終止計畫止血；惟5月中旬，向富樂小額採購3100劑快篩試劑，已發放提供使用。

竹北市公所主秘郭漢章表示，公所確實在5月中旬向大鑫公司小額採購3100劑快篩，5月底到貨。主要供給公所第一線櫃檯工作人員、幼兒園教師、防疫關懷包...等應急使用；但3100劑問題快篩尚未全數發出，庫存量尚待盤點。由於發送名單皆可溯源，公所將逐一電話通知已發出者，將未用黑心快全數回收。

郭漢章進一步說明，市公所當時進行快篩採購，遵照衛服部公布之20多家合格廠商多方詢問比價，多數廠商都因缺貨而無法合作，少數則是價格偏高，最終大鑫公司開出一劑快篩95元，依最低價得標，竹北市公所以29萬4500元完成3100劑快篩採購。

意外採購問題快篩，郭漢章無奈表示，公所依規辦理，不知道會有這樣的情況發生。已發出的少量問題快篩會盡速追回；還未進入正式採購程序的105萬劑快篩，已立刻終止。竹北市公所名譽受事件影響造成損害，不排除對大鑫及進口商高鑫公司提告求償。

購標案實際尚未決標，因此竹北市公所到目前也尚未收到相關快篩試劑，不過高雄市向大鑫採購的富樂快篩傳出出包後，竹北市公所已緊急停止標案程序進行，目前尚待代表會臨時會開會討論是否繼續採購快篩。

郭無奈指出，此事對原本預計給竹北市民每人5劑快篩的發放政策造成嚴重影響，他提到「對方報給我們的報價是每劑95元，我們共要採購105萬劑」，目前已確定無法如期向市民發放快篩，甚至有可能計畫中止。