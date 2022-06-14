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稱想下車走走 國道警國3南向105公里舉槍自戕急救中

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

國道竹林分隊一名27歲柯姓員警平日工作表現正常，今晨和同事值勤巡邏時，在國道三號南向105公里處的避彎車道旁車道舉槍自戕，救護人員到場時仍有微弱生命跡象，緊急送醫搶救，目前仍在昏迷中，初步了解疑因個人感情因素，才會走上絕路。

據了解，柯員平時工作認真，表現正常，今天凌晨與另名同事執行4點至8點巡邏勤務，警車開至國道三號南向105公里處避車彎，柯告訴對方想下車走走，隨後就跨越護欄到邊坡，舉槍自戕。

由於當下國道上仍有車流，同事並未立刻聽聞槍響，直到等待時間太久，覺得有異樣，下車尋找才發現柯員，立刻通報消防隊，目前柯在醫院急救中，昏迷指數三，細節仍待調查釐清。

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國道竹林分隊一名21歲柯姓員警平日工作表現正常，今晨和同事值勤巡邏時，在國道三號南向105公里處的避彎車道旁車道舉槍自戕。圖／報系資料照
國道竹林分隊一名21歲柯姓員警平日工作表現正常，今晨和同事值勤巡邏時，在國道三號南向105公里處的避彎車道旁車道舉槍自戕。圖／報系資料照

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