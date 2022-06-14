男童熱痙攣媽衝派出所求援 中警鳴笛開道15分鐘抵醫院

台中陳姓女子兒子日前疑似因發燒引發熱痙攣，擔心孩子狀況，陳女心急如焚的等不及救護車抵達，趕至大雅警分局馬岡所求援；警駕駛警車，鳴笛護送陳女一家至中國醫，將近30分的路程，縮至15分，讓男童即時獲得治療。

台中陳女(28歲)育有1兒，11日上午10時許疑因發燒引發熱痙攣，全身抽蓄的模樣嚇壞陳女，擔心兒子狀況，心急如焚的等不及救護車抵達，擔心延誤就醫時間，隨即向鄰近派出所求援。

大雅警分局馬岡所巡佐陳永清、警員王嘉駿獲報後，立刻駕駛警車、開啟警示燈、鳴警報，於陳女一家車前開道，原本近30分鐘的路程，縮短至僅15分鐘，將男童送至中國醫藥學院，即時獲得搶救、治療。