男童熱痙攣媽衝派出所求援 中警鳴笛開道15分鐘抵醫院
台中陳姓女子兒子日前疑似因發燒引發熱痙攣，擔心孩子狀況，陳女心急如焚的等不及救護車抵達，趕至大雅警分局馬岡所求援；警駕駛警車，鳴笛護送陳女一家至中國醫，將近30分的路程，縮至15分，讓男童即時獲得治療。
台中陳女(28歲)育有1兒，11日上午10時許疑因發燒引發熱痙攣，全身抽蓄的模樣嚇壞陳女，擔心兒子狀況，心急如焚的等不及救護車抵達，擔心延誤就醫時間，隨即向鄰近派出所求援。
大雅警分局馬岡所巡佐陳永清、警員王嘉駿獲報後，立刻駕駛警車、開啟警示燈、鳴警報，於陳女一家車前開道，原本近30分鐘的路程，縮短至僅15分鐘，將男童送至中國醫藥學院，即時獲得搶救、治療。
陳女一家感謝警方熱心協助，表示若非警員即時協助，恐不知道何時才能順利就醫；馬岡所長林武傑呼籲，民眾如遇疾病救護案件，可優先叫救護車，除能初步得到合適的救護，也可把握黃金搶救時間，也提醒用路人，路上如聽到救護車或警車鳴笛聲，應注意鳴笛車輛行駛來向。
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