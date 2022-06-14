影/國3北上桃園火燒車 小貨車變廢鐵 2人逃過一劫

國道3號北上61.3公里今天上午發生一起火燒車，陳姓男子與同行男子2人，駕駛小貨車載貨北上行經該處突然起火，大火迅速燃燒全車，陳男2人迅速跳車逃離，桃園市消防局據報迅速出動滅火，小貨車燒毀，幸無人員受困。

國道警方、桃園市消防局表示，陳姓男子搭載另一男子駕駛小貨車北上運送一批疑似冷氣變壓器，開車行經國3北上61.3公里、大溪區埔路段，小貨車引擎突然冒煙起火，陳男緊急開到路肩，2人跳車逃離，車子隨即轟一聲猛烈起火。