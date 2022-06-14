桃園夜晚驚見女子坐大圳邊護欄 路人擔心恐不測紛報警

桃園市桃園區昨晚有一女子獨自坐在桃園大圳邊，面朝大圳，險象環生，多人打110報案，警方隨即兵分2路搜尋，最後在熱心民眾協助下找到人，並將自稱心情不佳的婦人抱下，通知家屬領回。

桃園警分局指出，龍安派出所昨天20時15分許接獲多通報案電話，表示有名婦人坐在大圳旁的護欄上，擔心發生事故，請員警到場勸導，因現場無門牌，報案人都只能形容大略位置，且通報地點都不一樣。

巡邏員警獲報，立即兵分二路由中山路與龍壽街進入大圳周邊搜尋，其中警員陳佑安約20分鐘後遇到其中一位熱心的報案民眾，他剛剛路過勸婦人下來未果，趕緊找警方幫忙。

員警在民眾帶領下，火速趕到現場；警方詢問該名李姓婦人為何獨坐大圳邊，她表示僅是心情不好坐護欄上，看風景紓壓，不希望員警打擾。

員警為防止意外發生，強制將她抱下護欄，並呼叫巡邏警網支援，將她帶返所內通知家人領回照顧。

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桃園區一名女子昨晚坐在桃園大圳邊，底下至少3公尺深，險象環生。記者楊湛華／翻攝