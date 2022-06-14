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「一顆淚痣」遭鎖定 花蓮命案犯嫌變裝剃頭逃 今台北落網
花蓮秀林鄉11日發生的凶殺案，凶嫌犯案後變裝、剃光頭躲到台北藏匿。但警方調閱周邊監視器，憑著蔡姓嫌犯左眼淚痣、身材及走路方式，鎖定蔡涉有重嫌，13日晚間在台北市士林區一處宮廟將他逮捕，經查蔡嫌及妻子曾向林姓死者借貸逾百萬元，懷疑因此惹殺機，全案依殺人罪嫌送辦。
從事小額放款的64歲林姓男子，11日在秀林村民有部落遭人殺害，嫌犯行凶後還從容變裝、騎乘死者機車逃逸。
檢警立即組成專案小組，由花蓮地檢署檢察官卓浚民指揮新城警分局偵辦，封鎖現場採證，並調閱周邊監視器，昨天晚間7時許在台北市士林區逮捕57歲蔡姓嫌犯，漏夜押回花蓮，蔡嫌起初矢口否認犯案，在警方突破心防後，才坦承殺人。
新城警分局副分局長張思親說，專案小組調閱住家周邊監視器，清查交友狀況及現場跡證，比對林男放款帳冊，發現蔡男與蔡男的簡姓妻子，與死者林男有借貸關係。
張思親表示，從監視器發現，蔡男和嫌犯左眼都有一顆淚痣，身材也吻合，且蔡男因之前輕微中風，走路方式不穩，和監視器中犯嫌走路方式非常吻合，鎖定蔡男涉有重嫌，昨晚在台北逮人，經過比對DNA，與犯嫌相符合，依刑法殺人罪送辦。
據了解，蔡嫌行事縝密，11日凌晨1時許從台北搭火車到羅東，轉乘計程車到花蓮新城鄉，再徒步到死者住處，清晨4時許開始埋伏，直到清晨6時40分見林男同居女友出門，才入屋下手，趁林男不注意時，從背後猛砍，狠砍10多刀，林男抵抗時左手掌、右手四隻手指都被砍斷，身上多處刀傷，當場死亡。
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