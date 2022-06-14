快訊

張晨光陸直播曾被罵哭　低調回台近況曝光

3+4入境檢疫新制管制一堆又邏輯不通 放寬規範形同虛設

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一袋肉粽掉半路 中警電眼30分查真相

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓婦人11日騎車行經西區時，不慎將親手包的一袋肉粽掉落路面而不自知，後方有外送員看到追不上，報請警方失物招領，警員利用路口監視器，逐一比對行經車輛，查出遺失肉粽的是六旬林姓婦人，趕緊通知林婦「遺失的肉粽已找回」，林婦得知失而復得，十分開心。

第一警分局西區所警員陳家豪11日上午10時許值班時，接獲一名外送員提著一袋肉粽報案，約有數十顆，據外送員描述，當時外送員騎在西區民權路、市府路口時，前方婦人騎車時不慎掉落而不自覺，沿途追趕數十公尺，因紅燈阻礙沒能追上，才拿到派出所。

警員利用外送員提供的時間、地點等線索，利用監視器與警政系統交叉比對，不到30分鐘，即查出遺失肉粽的是61歲林姓婦人，趕緊通知林婦領回。

林姓婦人表示，在附近醫院當廚工，遺失肉粽都是親手包的，當下發現肉粽不見的時候，急得像熱鍋上的螞蟻，還以為掉在第五市場，找了一段時間仍然遍尋不著，還懊惱心想「找不回來了」，沒想到隨後就接到警方電話，讓她十分開心，感謝熱心的外送員與警方幫忙。

第一警分局提醒，民眾若拾獲遺失物品，無法立即通知失主領回時，應於第一時間送交鄰近派出所或撥打110專線求助，若民眾不慎遺失物品，可至附近警察機關尋求協助，或至內政部警政署拾得物公告網站查詢，早日尋回遺失物品。

台中市林姓婦人（左）在11日遺失一袋親手包的肉粽，警方透過監視器，不到30分鐘即查出林婦身分，通知領回。圖／第一警分局提供
台中市林姓婦人（左）在11日遺失一袋親手包的肉粽，警方透過監視器，不到30分鐘即查出林婦身分，通知領回。圖／第一警分局提供

外送員 監視器 警察

延伸閱讀

點炸物送來變「垃圾」 他氣炸：把我當撿回收的？

國中弟下樓取餐「滿臉無奈」 外送員見備註笑噴秒懂

顧客訂21杯飲料卻沒買這一樣 外送員嘆：難怪沒人要送

端午後長輩狂送粽子 她拍冰箱塞滿照婉拒竟引對方「神回」

相關新聞

稱想下車走走 國道警國3南向105公里舉槍自戕急救中

國道竹林分隊一名27歲柯姓員警平日工作表現正常，今晨和同事值勤巡邏時，在國道三號南向105公里處的避彎車道旁車道舉槍自戕...

國道2號3車追撞回堵3公里 小貨車駕駛受傷送醫

國道2號大園段稍早發生追撞，一輛小貨車疑未保持距離，撞上左前方廂型車，後方另一輛貨車閃避不及，也追撞導致後方車流回堵2至...

國道1號北向325.6K 小貨車爆胎翻車 2人受傷

一輛小貨車上午在國道1號北向325.6公里爆胎、側翻於內側車道，車上兩人受傷，還好後方車輛及時閃避，沒造成連環追撞更大傷...

疑曬衣服昏倒失救 瑞芳七旬失蹤翁陳屍住家頂樓

新北市瑞芳簡姓七旬老翁，日前到住處頂樓曬衣服，疑因身體不適倒地，因沒有人發現及時救援死亡，直到今天鄰居上頂樓要曬棉被時才...

國道3號北上147K轎車撞上內線防撞工程車 2傷

國道3號北上147公里苗栗苑裡路段，今天上午11點左右，內線正在進行防眩板更換工程，1輛白色小轎車，疑似未注意前方路況，...

3100劑問題富樂快篩已發放！竹北市公所緊急溯源回收

美國知名品牌富樂快篩上演貍貓換太子，大鑫公司疑將中國製黑心快篩假冒美國貨闖關，取得衛服部合格認證，成功獲得不少公務機關快...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。