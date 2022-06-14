一袋肉粽掉半路 中警電眼30分查真相

台中市林姓婦人11日騎車行經西區時，不慎將親手包的一袋肉粽掉落路面而不自知，後方有外送員看到追不上，報請警方失物招領，警員利用路口監視器，逐一比對行經車輛，查出遺失肉粽的是六旬林姓婦人，趕緊通知林婦「遺失的肉粽已找回」，林婦得知失而復得，十分開心。

第一警分局西區所警員陳家豪11日上午10時許值班時，接獲一名外送員提著一袋肉粽報案，約有數十顆，據外送員描述，當時外送員騎在西區民權路、市府路口時，前方婦人騎車時不慎掉落而不自覺，沿途追趕數十公尺，因紅燈阻礙沒能追上，才拿到派出所。

警員利用外送員提供的時間、地點等線索，利用監視器與警政系統交叉比對，不到30分鐘，即查出遺失肉粽的是61歲林姓婦人，趕緊通知林婦領回。

林姓婦人表示，在附近醫院當廚工，遺失肉粽都是親手包的，當下發現肉粽不見的時候，急得像熱鍋上的螞蟻，還以為掉在第五市場，找了一段時間仍然遍尋不著，還懊惱心想「找不回來了」，沒想到隨後就接到警方電話，讓她十分開心，感謝熱心的外送員與警方幫忙。