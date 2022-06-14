婦人因債務要輕生 台中警雨中護送陪走 唯一傘給她撐

一名婦人因債務問題想輕生，台中員警勸導後要護送她回家，婦人在雨中赤腳走，員警拿出警車上唯一雨傘給她擋雨，陪走一公里，也沿路開導她。

本月11日晚上台中海線地區大雨，梧棲區郭姓婦人全身被雨淋溼且赤腳，她從梧棲區台灣大道搭上計程車，卻說不清要前往何處，計程車司機發現她行為怪異為求安全，載到台中市清水警分局安寧派出所請求警方協助。

安寧所員警陳建利及郭明為見郭婦精神恍惚且情緒激動，先安撫情緒後，郭婦才向警方表示，因欠下債務萌生輕生念頭，警方了解情況後，不斷安慰及開導，她情緒趨平穩，精神逐漸恢復，警方通知她家人，員警開巡邏車護送她安全返家。

郭婦住家在巷內，巡邏車無法開進，當時正是傾盆大雨，員警將車上僅有的一支雨傘讓給郭婦使用，並陪她走了1公里的路返家，家人見郭婦平安歸來，頻頻向警方道謝，家人說大雨中也不知道要去哪裡找人非常著急，幸熱心的警察將郭婦平安的護送返家。

清水警分局安寧派出所長王凱政呼籲，民眾在遇到人生低潮或瓶頸時，可透過安心專線0800-788-995、生命線1995、張老師1980等心理諮詢電話尋求各方協助。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線