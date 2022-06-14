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富樂快篩有問題大鑫遭搜索 竹北市公所喊告 擬求償
大鑫公司疑從中國進口黑心快篩冒充美國製造，再取得不少公務機關快篩標案，從中牟取暴利，竹北市公所也擬採購105萬劑而受害，市公所主秘郭漢章無奈表示「像是遇上詐騙集團」，公所已先暫停採購，不排除向廠商提告求償。
郭漢章指出，公所向大鑫的快篩採購標案實際尚未決標，因此竹北市公所到目前也尚未收到相關快篩試劑，不過高雄市向大鑫採購的富樂快篩傳出出包後，竹北市公所已緊急停止標案程序進行，目前尚待代表會臨時會開會討論是否繼續採購快篩。
郭無奈指出，此事對原本預計給竹北市民每人5劑快篩的發放政策造成嚴重影響，他提到「對方報給我們的報價是每劑95元，我們共要採購105萬劑」，目前已確定無法如期向市民發放快篩，甚至有可能計畫中止。
他更表示，此事不僅造成快篩發放政策無法如期進行，也對竹北市公所的名譽造成損害，目前公所將與代表會共同討論協商，不排除對大鑫及進口商高鑫公司提告求償。
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