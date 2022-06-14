快訊

張晨光陸直播曾被罵哭　低調回台近況曝光

3+4入境檢疫新制管制一堆又邏輯不通 放寬規範形同虛設

聽新聞
test
0:00 / 0:00

富樂快篩有問題大鑫遭搜索 竹北市公所喊告 擬求償

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

大鑫公司疑從中國進口黑心快篩冒充美國製造，再取得不少公務機關快篩標案，從中牟取暴利，竹北市公所也擬採購105萬劑而受害，市公所主秘郭漢章無奈表示「像是遇上詐騙集團」，公所已先暫停採購，不排除向廠商提告求償。

郭漢章指出，公所向大鑫的快篩採購標案實際尚未決標，因此竹北市公所到目前也尚未收到相關快篩試劑，不過高雄市向大鑫採購的富樂快篩傳出出包後，竹北市公所已緊急停止標案程序進行，目前尚待代表會臨時會開會討論是否繼續採購快篩。

郭無奈指出，此事對原本預計給竹北市民每人5劑快篩的發放政策造成嚴重影響，他提到「對方報給我們的報價是每劑95元，我們共要採購105萬劑」，目前已確定無法如期向市民發放快篩，甚至有可能計畫中止。

他更表示，此事不僅造成快篩發放政策無法如期進行，也對竹北市公所的名譽造成損害，目前公所將與代表會共同討論協商，不排除對大鑫及進口商高鑫公司提告求償。

大鑫執行長黃南競遭約談，今天凌晨才步出新竹縣調查站，送往新竹地檢署複訊。記者巫鴻瑋／攝影
大鑫執行長黃南競遭約談，今天凌晨才步出新竹縣調查站，送往新竹地檢署複訊。記者巫鴻瑋／攝影

快篩試劑 北市 詐騙集團

延伸閱讀

富樂快篩疑大陸黑心品混充 檢調五路搜索聲押大鑫執行長

有症狀不做快篩直接衝急診？ 醫師曝「真實原因」有夠傻眼

議員批快篩沒及早買足夠 柯文哲：我錯了

高雄富樂快篩出包 檢調懷疑大陸黑心品混充搜索

相關新聞

稱想下車走走 國道警國3南向105公里舉槍自戕急救中

國道竹林分隊一名27歲柯姓員警平日工作表現正常，今晨和同事值勤巡邏時，在國道三號南向105公里處的避彎車道旁車道舉槍自戕...

吊車倒車不慎撞歪基隆路燈 民眾直呼誇張

基隆市八斗子環港街今天上午近9時，一輛機械吊車在倒車馬時不慎撞歪電線桿，所幸沒有造成人員受傷及電力斷，但影響網路、有線電...

新北警察98人獲獎 侯友宜感觸：若仍從警今年也將退休

6月15日是警察節，新北市政府警察局今天提前慶祝，市長侯友宜到場頒獎98名優秀績優警察。侯說，新北市地廣人多、環境複雜，...

彰化熱門路段登看板「尋3年前車禍目擊者」 刊登者吐心聲

彰化市金馬路二段最近出現一面大型看板，要尋找3年多前一件車禍的目擊者與影像，經了解賴姓女子與陳姓男子在永安街發生車禍，兩...

國道2號3車追撞回堵3公里 小貨車駕駛受傷送醫

國道2號大園段稍早發生追撞，一輛小貨車疑未保持距離，撞上左前方廂型車，後方另一輛貨車閃避不及，也追撞導致後方車流回堵2至...

國道1號北向325.6K 小貨車爆胎翻車 2人受傷

一輛小貨車上午在國道1號北向325.6公里爆胎、側翻於內側車道，車上兩人受傷，還好後方車輛及時閃避，沒造成連環追撞更大傷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。