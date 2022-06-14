上網觀賞警民暖心影片可抽獎 台西送最特別警察節禮物

「民眾小事是警察大事！」警察節前，雲林縣台西分局為體恤第一線員警辛勞，台西警友辦事處主任吳祥斌、顧問團長康正宗除贈送價值千元豪華多功能筆電包，分局團隊更製播員警平日熱心為民的暖心影片，與民互動，觀賞按讚就可好獎，成為最特別的警察節禮物。

警察節除獻上暖心影片，也推出「海口平安鴿徽章」，並舉辦觀賞影片按讚抽獎活動。民眾只要在6月15日24時前對「台西分局粉絲新頁」及暖心影片貼文按讚，觀看影片後，選出影片中最暖心的片段、tag三個好友並留言「支持海口平安鴿，治安交通服務讚」，再分享貼文，就有機會得到價值上千元之三用背包及海口平安鴿徽章鑰匙圈。

大獎將於6月16日抽出「幸運獎」。如呼朋引伴，邀請親友對自己的留言按讚，也會取留言之按讚數最多的前2名獲得「人氣獎」。為鼓勵民眾熱烈參與，臺西分局也祭出火鍋餐券「加碼獎」。詳情刊載於台西分局粉絲專頁。