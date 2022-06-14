影／大甲警阻詐自報編號「57088」 詐團大怒掛電話

台中市大甲警分局員警接到超商店員報案電話，店內有客人疑似被詐騙正要匯款，員警到場接聽被害人電話和詐團成員對話，員警最後表明警察身分，詐團成員質問警員編號，男警霸氣回答「57088」，再補充「我是你爸爸」，對方聽到後大怒，大聲飆罵後掛斷電話。

大甲警分局日南派出所警員張文藝、周文彬上周接獲超商店員報案稱，超商內有一名男子神色慌張正聽從對方指示重複操作提款機，店員不動聲色示意男子是否遇到詐騙，店員看到男子來電號碼+88602且對方自稱是網路客服人員，對方說男子在購物平台誤勾選項為書商並重複訂購25筆訂單，要他操作提款機否則會重複扣款，店員一聽為典型詐騙手法因此通知轄區派出所到場處理。

警員到場後見男子神情慌張持續接聽假客服人員電話，向前示意將電話交給員警接聽，一看來電果然電話顯示為+88602號碼開頭常見詐騙電話，電話中的女客服人員口音及腔調術語讓周姓警員更確定為詐騙集團口語。

警員最後表明身分後，女客服半信半疑持續試探詢問員警編號，女客服更自稱其客服編號為「13752」，也問員警編號打探是否為員警身分，當警員回答編號為「57088」時，詐騙人員當場暴怒掛電話，一旁被害人驚呼問「我被騙了？」