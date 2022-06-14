私下備分鑰匙偷騎友人機車 高雄男辯「借騎」遭警函送

高雄38歲陳姓男子日前向友人借機車代步，竟偷偷備分車鑰匙，與對方發生口角後，一氣之下將機車騎走；事後車主報警，警方循線找到陳男，他竟辯稱，沒有偷竊，車主都知情，卻慘遭打臉。警詢後，陳男依竊盜罪嫌函送。

楠梓警分局楠梓派出所5月13日接獲民眾報案稱，停在自家樓下的機車遭竊，警方獲報循線調閱監視器，發現機車是遭車主的陳姓友人騎走。

警方進一步了解，得知車主與陳男有債務糾紛，並於4月中旬同意，將車借給對方做為代步工具，但陳男疑似將鑰匙備份，於案發當天，兩人發生口角，陳便未經同意將機車騎走。