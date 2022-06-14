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釣客違法潛入中油液化天然氣廠垂釣 挨告慘罰6000元
高雄張姓男子今年初獨自騎乘機車，前往高雄市台灣中油股份有限公司永安液化天然氣廠，未經同意攀爬越過管制門，侵入廠區步行至廠區內北側四崗旁的海水進水渠道垂釣，遭保全發現報警逮人。地院將張男依無故侵入他人建築物附連圍繞之土地罪，處6000元罰金。
判決指出，今年1月26日凌晨3時許，騎機車到高雄市中油永安液化天然氣廠，並將車停於北側廠區外，以攀爬方式越過管制側門，未經同意侵入廠區，步行至廠區內北側四崗旁的海水進水渠道垂釣。
直到當天清晨5時30分許，廠區保全人員發現，隨即向岡山警分局報案，一同前往逮捕張男，並依法移送，後由檢方偵結起訴，並聲請簡易判決處刑。
地院審酌，張男逕自侵入中油天然氣廠所有廠區內，嚴重侵害他人的管領權限，考量犯後都坦承犯行，且尚有悔悟，態度尚可，經審理，地院將他依無故侵入他人建築物附連圍繞之土地罪，處6000元罰金，全案仍可上訴。
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