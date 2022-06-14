釣客違法潛入中油液化天然氣廠垂釣 挨告慘罰6000元

高雄張姓男子今年初獨自騎乘機車，前往高雄市台灣中油股份有限公司永安液化天然氣廠，未經同意攀爬越過管制門，侵入廠區步行至廠區內北側四崗旁的海水進水渠道垂釣，遭保全發現報警逮人。地院將張男依無故侵入他人建築物附連圍繞之土地罪，處6000元罰金。

判決指出，今年1月26日凌晨3時許，騎機車到高雄市中油永安液化天然氣廠，並將車停於北側廠區外，以攀爬方式越過管制側門，未經同意侵入廠區，步行至廠區內北側四崗旁的海水進水渠道垂釣。

直到當天清晨5時30分許，廠區保全人員發現，隨即向岡山警分局報案，一同前往逮捕張男，並依法移送，後由檢方偵結起訴，並聲請簡易判決處刑。