快訊

張晨光陸直播曾被罵哭　低調回台近況曝光

3+4入境檢疫新制管制一堆又邏輯不通 放寬規範形同虛設

聽新聞
test
0:00 / 0:00

釣客違法潛入中油液化天然氣廠垂釣 挨告慘罰6000元

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄張姓男子今年初獨自騎乘機車，前往高雄市台灣中油股份有限公司永安液化天然氣廠，未經同意攀爬越過管制門，侵入廠區步行至廠區內北側四崗旁的海水進水渠道垂釣，遭保全發現報警逮人。地院將張男依無故侵入他人建築物附連圍繞之土地罪，處6000元罰金。

判決指出，今年1月26日凌晨3時許，騎機車到高雄市中油永安液化天然氣廠，並將車停於北側廠區外，以攀爬方式越過管制側門，未經同意侵入廠區，步行至廠區內北側四崗旁的海水進水渠道垂釣。

直到當天清晨5時30分許，廠區保全人員發現，隨即向岡山警分局報案，一同前往逮捕張男，並依法移送，後由檢方偵結起訴，並聲請簡易判決處刑。

地院審酌，張男逕自侵入中油天然氣廠所有廠區內，嚴重侵害他人的管領權限，考量犯後都坦承犯行，且尚有悔悟，態度尚可，經審理，地院將他依無故侵入他人建築物附連圍繞之土地罪，處6000元罰金，全案仍可上訴。

高雄張姓男子潛入台灣中油股份有限公司永安液化天然氣廠垂釣，涉犯無故侵入他人建築物附連圍繞之土地罪，遭罰6000元。記者陳弘逸／攝影
高雄張姓男子潛入台灣中油股份有限公司永安液化天然氣廠垂釣，涉犯無故侵入他人建築物附連圍繞之土地罪，遭罰6000元。記者陳弘逸／攝影

中油 建築 保全

延伸閱讀

鴻騰5G毫米波連接器投產 拚年產值440億元

中油轉型潔淨能源公司 宣示111年為淨零元年

聯電南科新建廠區工人墜落頭著地 送醫不治遭勒令停工

中油76週年慶 全台69家CUP&GO來速咖啡買7送6

相關新聞

稱想下車走走 國道警國3南向105公里舉槍自戕急救中

國道竹林分隊一名27歲柯姓員警平日工作表現正常，今晨和同事值勤巡邏時，在國道三號南向105公里處的避彎車道旁車道舉槍自戕...

吊車倒車不慎撞歪基隆路燈 民眾直呼誇張

基隆市八斗子環港街今天上午近9時，一輛機械吊車在倒車馬時不慎撞歪電線桿，所幸沒有造成人員受傷及電力斷，但影響網路、有線電...

新北警察98人獲獎 侯友宜感觸：若仍從警今年也將退休

6月15日是警察節，新北市政府警察局今天提前慶祝，市長侯友宜到場頒獎98名優秀績優警察。侯說，新北市地廣人多、環境複雜，...

彰化熱門路段登看板「尋3年前車禍目擊者」 刊登者吐心聲

彰化市金馬路二段最近出現一面大型看板，要尋找3年多前一件車禍的目擊者與影像，經了解賴姓女子與陳姓男子在永安街發生車禍，兩...

國道2號3車追撞回堵3公里 小貨車駕駛受傷送醫

國道2號大園段稍早發生追撞，一輛小貨車疑未保持距離，撞上左前方廂型車，後方另一輛貨車閃避不及，也追撞導致後方車流回堵2至...

國道1號北向325.6K 小貨車爆胎翻車 2人受傷

一輛小貨車上午在國道1號北向325.6公里爆胎、側翻於內側車道，車上兩人受傷，還好後方車輛及時閃避，沒造成連環追撞更大傷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。