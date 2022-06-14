鹿港線西水溝蓋遭竊 2男偷竊騎機車逃逸被捕

中央社／ 彰化13日電

彰化地檢署。圖／聯合報系資料照片
彰化地檢署。圖／聯合報系資料照片
彰化縣鹿港鎮、線西鄉日前先後傳出水溝蓋竊案，竊賊偷走水溝蓋後直接放在機車腳踏墊逃逸，警方循線逮捕偷竊水溝蓋的李男及施男，訊後依竊盜等罪嫌移送彰化地檢偵辦。

彰化縣警察局一名員警今天指出，日前有民眾報案在線西鄉線西路民宅前的水溝蓋被偷，竊賊偷了8大塊水溝蓋直接放在機車腳踏墊，騎車離開現場，警方調閱監視器畫面，循線逮捕48歲李姓男子，李男昨天到案後坦承偷竊水溝蓋，卻說自己忘了把水溝蓋丟到何處。

除了線西鄉外，鹿港鎮也有民眾報案福興穀倉前方馬路的水溝蓋被偷，警方獲報循線逮捕施姓男子，施男供稱他偷了2塊水溝蓋，放在機車腳踏墊上偷了就跑，後來將水溝蓋賣到資源回收場。

警方指出，李男及施男訊後依刑法竊盜等罪，移送彰化地方檢察署偵辦。

偷竊 鹿港

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