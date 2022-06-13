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員工開賓士自撞害後座老闆「頭顱破」 到案說對不起

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

楊姓男子是中古車行員工，昨天下午無照開賓士車載老闆和老闆友人返回車行，行經新北市新店區安業街時自撞路邊水泥護欄，後座老闆遭重擊頭顱破裂大面積出血，當場失去呼吸心跳，送醫搶救仍在加護病房觀察，情況不樂觀。肇事楊男當下棄車逃逸，他今天早上到案，坦言「很對不起老闆」。

警方昨天下午4點13分獲報，新店區安樂街發生自撞車禍，有人嚴重流血昏迷不醒，救護人員趕抵，將後座男子拉出車外，滿臉是血、沒有生命跡象，緊急送新店慈濟醫院搶救，雖恢復呼吸心跳，但昏迷指數3、在加護病房觀察，尚未脫險。

警方訪談現場唯一清醒黃姓男子（43歲），他輕微擦挫傷無大礙，表示同車3人拜拜完，要回新店中古車行，坐在後面的是車行老闆徐姓男子（48歲）。警方問「怎麼會自撞？」黃回「我坐右前座，當時在睡覺，不知道發生什麼事」，警再問「那駕駛呢？」才發現楊男（33歲）不見人影。

警方很快釐清出楊男身分，他徒步逃逸，請黃男聯絡、勸說他「自行到案」。據悉，楊男事後也主動聯繫黃，稱「自己沒有駕照又剛假釋出來，所以逃」，還問「老闆在哪間醫院，我想去看他」。

楊男今天早上自行至新店警分局說明，警詢時稱，當時後面突然一輛車子高速超車，被嚇到一時緊張才自撞，強調「自己沒有受傷，當下本能反應就是逃，很對不起老闆」。

警方確認駕駛楊男沒有酒駕，惟無汽車駕照，又剛假釋出來7個多月，目前傷者家屬並未表態提告過失傷害，警詢後先依公共危險罪嫌函送法辦，另依道交條例對無照情事開罰。

楊姓男子昨天下午開賓士車載老闆和友人，因不明原因自撞水泥護欄，他肇事後徒步逃逸；後座的老闆頭部出血，當場失去呼吸心跳，搶救後恢復生命跡象，尚在加護病房觀察。記者翁至成／翻攝
楊姓男子昨天下午開賓士車載老闆和友人，因不明原因自撞水泥護欄，他肇事後徒步逃逸；後座的老闆頭部出血，當場失去呼吸心跳，搶救後恢復生命跡象，尚在加護病房觀察。記者翁至成／翻攝
楊姓男子昨天下午開賓士車載老闆和友人，因不明原因自撞水泥護欄，他肇事後徒步逃逸；後座的老闆頭部出血，當場失去呼吸心跳，搶救後恢復生命跡象，尚在加護病房觀察。記者翁至成／翻攝
楊姓男子昨天下午開賓士車載老闆和友人，因不明原因自撞水泥護欄，他肇事後徒步逃逸；後座的老闆頭部出血，當場失去呼吸心跳，搶救後恢復生命跡象，尚在加護病房觀察。記者翁至成／翻攝

駕照 假釋

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