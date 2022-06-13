大潭電廠8號機鷹架大面積倒塌 6工人受傷3送醫

桃園市觀音區大潭電廠今傍晚發生工安事件，8號機工程鷹架大面積倒塌，造成現場施工人員6人受傷，其中2人受困，消防人員救出後將傷勢較嚴重3人送醫，勞動部北區職安中心已經介入調查，釐清是否是人為疏失。

觀音區警消下午5時25分許獲報，大潭發電廠8號機工程發生大面積鷹架倒塌意外，其中2名工人更受困鷹架中，消防人員到場後，立即使用破壞器材協助脫困，雖依工程人員名單確定未有失蹤人員，但為求謹慎仍持續搜尋，廠方也出動2台吊車協助。

消防局指出，這起意外造成6人受傷，其中諶姓男子（50歲）後腦頭頸多處撕裂傷，但意識清楚，蔡姓男子（46歲）頭手撕裂傷，張姓男子（41歲）手掌及雙大腿疑似骨折，均交由救護人員處置後分別送醫。