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推車非老漢一樣溫馨 譜寫街頭美麗風光

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導

屏東縣佳冬鄉一名81歲阿嬤，騎電動代步車上街，因突然沒電又行動不便，困坐街頭。路過民眾見狀急報警，枋寮分局石光派出所警員黃尚鈞獲報第一時間趕到，發現阿嬤電動車沒電，揮汗推了200多公尺護送回家，成為街頭最美麗風景。

警方表示，阿嬤家住佳冬中山路，騎電動代步車外出買早餐。豈料早餐買好返家途中電動車忽然失去動力，因行動不便一時不知怎麼辦，只能坐在車上待援。

石光派出所警員黃尚鈞到場後，嘗試幫阿嬤發動電動車但都失敗，後來才發現可能是沒電。為了安全起見，只好把阿嬤推回家。阿嬤對於一時疏忽，讓電動車變人力車，還驚動警員護送很不好意思，看到警員揮汗推車更是感謝。枋寮分局長黃政龍肯定基層同仁溫馨助人，特別讚許嘉勉。

警員黃尚鈞發現阿嬤電動車沒電，為了安全起見，推阿嬤返家。圖／讀者提供
警員黃尚鈞發現阿嬤電動車沒電，為了安全起見，推阿嬤返家。圖／讀者提供
佳冬一名阿嬤騎電動車買早餐，返家途中卻沒電，警員獲報揮汗推200多公尺，護送阿嬤回家。圖／讀者提供
佳冬一名阿嬤騎電動車買早餐，返家途中卻沒電，警員獲報揮汗推200多公尺，護送阿嬤回家。圖／讀者提供

阿嬤 早餐 屏東縣

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