推車非老漢一樣溫馨 譜寫街頭美麗風光

屏東縣佳冬鄉一名81歲阿嬤，騎電動代步車上街，因突然沒電又行動不便，困坐街頭。路過民眾見狀急報警，枋寮分局石光派出所警員黃尚鈞獲報第一時間趕到，發現阿嬤電動車沒電，揮汗推了200多公尺護送回家，成為街頭最美麗風景。

警方表示，阿嬤家住佳冬中山路，騎電動代步車外出買早餐。豈料早餐買好返家途中電動車忽然失去動力，因行動不便一時不知怎麼辦，只能坐在車上待援。