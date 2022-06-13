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台南安南區驚傳民宅失火 消防人員以共生面罩搶救母女
台南市安南區海佃路一段320巷3樓透天厝，今天晚上6點32分發生火災，一樓車庫燒雜物冒煙，一對母女一度受困3樓陽台，消防人員到場後出水滅火，並運用共生面罩，讓母女與救災人員共用氧空氣瓶，讓她們下樓時不會吸入濃煙。
台南市消防局救災救護指揮中心，今天晚上6點55分接獲民眾報案，安南區海佃路一段320巷26號住宅火警三發生住宅火警，疑似二人受困3樓，派遣消防局第六大隊安南分隊等13車31人到場搶救。
,受困兩人是一對母女，在3樓相對安全區，起火點在一樓車庫，消防人員馬上出水滅火，火勢在晚上6點42分，火勢熄滅並排煙中。消防人員說，起火點是一樓車庫附近， 燒雜物。
消防人員並運用共生面罩，讓母女與救災人員共用空氣瓶，讓她們下樓時不會吸入濃煙，母女也未送醫。
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