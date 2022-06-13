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影／板橋騎士遭紅色豐田逼車 女友面前拉車門大力甩

聯合報／ 記者翁至成江婉儀／新北即時報導

20歲林姓男子昨天晚上騎車載女友，行經新北市板橋區文化路二段時，突然一輛紅色豐田轎車從巷口衝出，林男險些遭撞，大罵「會不會騎車，注意點」，轎車不甘被嗆惡意逼車，一度衝撞騎士；騎士閃避，衝上前將對方車門打開後甩門，雙方不歡而散，沒有提出任何告訴，但場面險象環生。

海山警方昨天晚上11點多獲報，文化路二段263巷發生行車糾紛，趕抵後徒留機車騎士林男，他稱自己從文聖街騎車往文化路時，對方突然從巷口衝出，他因為載女友，提醒對方要小心開車，孰料就遇上行車糾紛。

據了解，林男大罵「會不會騎車，注意一點」後，一路遭對方逼車，不得已才臨停路邊，孰料對方也停車，還下車叫罵，2人相互拉扯數分鐘，汽車駕駛跳上駕駛座想「給點顏色瞧瞧」，一度暴衝急煞，企圖衝撞，騎士嚇得閃躲。

林男疑不甘在女友面前沒面子，支身無懼上前，開對方車門後大力甩門，雙方對峙數秒後，汽車駕駛趁隙左切揚長而去，林男見對方逃逸立刻報警。

警方趕抵，現場僅剩陳男和他女友，知悉案情後，詢問他「是否要提出恐嚇等告訴」，林男思考後，考量身上無傷、無擦撞，表示暫不提告，若有需要會再請警方協助。

警方呼籲，民眾行車請注意慢行，遵守交通法規，如遇有糾紛，應立即報警處理，由警方依法處置或排解，切勿行諸不法手段，避免糾紛擴大引發衝突，警方將秉持毋枉毋縱，依法辦理，決不寬貸。

新北市板橋區昨天晚上發生行車糾紛，全程被路過民眾錄下，場面險象環生，幸好沒人受傷。記者江婉儀／攝影
新北市板橋區昨天晚上發生行車糾紛，全程被路過民眾錄下，場面險象環生，幸好沒人受傷。記者江婉儀／攝影
新北市板橋區昨天晚上發生行車糾紛，全程被路過民眾錄下，場面險象環生，幸好沒人受傷。記者江婉儀／攝影
新北市板橋區昨天晚上發生行車糾紛，全程被路過民眾錄下，場面險象環生，幸好沒人受傷。記者江婉儀／攝影

機車騎士 恐嚇

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