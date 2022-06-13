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影／屏東獅子鄉秘境傳山崩 空拍驚見土石崩塌ing

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導

屏東縣獅子鄉秘境卡悠峰瀑布附近山區，12日中午傳出山崩事故，警方獲報急撤200多名遊客，景區也立即封閉。獅子鄉公所今天空拍，發現事故現場地質不穩定，隨時可能再崩塌，鄉長周英傑表示，今已在入口加設休園告示，也呼籲民眾暫勿前往，以維安全。

卡悠峰瀑布高約40公尺，每到假日吸引不少遊客造訪，感受瀑布傾瀉而下磅礴水勢。周英傑表示，昨目側推估，崩塌山區距景區至少有500公尺，但今出動空拍機，發現崩塌的無名山離景區更近，精確位置雖仍待座標定位，「但幸好一發現就立即撤退封園，不然距離如此近，萬一崩塌範圍擴大，後果不堪設想」。

此外，空拍也發現，事故現場地質並不穩定，底部鬆動，有零星土石滑落。周英傑表示，公所會再進一步空拍，確認崩塌位置及範圍，雖然公所委外維護廠商昨已進到事故現場，但因現況仍不穩，貿然清修恐有危險，將待情況穩定後再決定清除方式。

卡悠峰瀑布附近山區傳出山崩事故，獅子鄉公所空拍發現，事故現場地質不穩定，隨時可能再崩塌。圖／獅子鄉公所提供
卡悠峰瀑布附近山區傳出山崩事故，獅子鄉公所空拍發現，事故現場地質不穩定，隨時可能再崩塌。圖／獅子鄉公所提供

崩塌 空拍機

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