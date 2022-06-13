聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／屏東獅子鄉秘境傳山崩 空拍驚見土石崩塌ing
屏東縣獅子鄉秘境卡悠峰瀑布附近山區，12日中午傳出山崩事故，警方獲報急撤200多名遊客，景區也立即封閉。獅子鄉公所今天空拍，發現事故現場地質不穩定，隨時可能再崩塌，鄉長周英傑表示，今已在入口加設休園告示，也呼籲民眾暫勿前往，以維安全。
卡悠峰瀑布高約40公尺，每到假日吸引不少遊客造訪，感受瀑布傾瀉而下磅礴水勢。周英傑表示，昨目側推估，崩塌山區距景區至少有500公尺，但今出動空拍機，發現崩塌的無名山離景區更近，精確位置雖仍待座標定位，「但幸好一發現就立即撤退封園，不然距離如此近，萬一崩塌範圍擴大，後果不堪設想」。
此外，空拍也發現，事故現場地質並不穩定，底部鬆動，有零星土石滑落。周英傑表示，公所會再進一步空拍，確認崩塌位置及範圍，雖然公所委外維護廠商昨已進到事故現場，但因現況仍不穩，貿然清修恐有危險，將待情況穩定後再決定清除方式。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言