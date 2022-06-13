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高市阿蓮區住宅火警1死 起火原因待調查

中央社／ 高雄13日電

高雄市阿蓮區成功街一戶透天厝民宅，今天下午發生火警，消防人員在現場發現一名32歲王姓男子明顯死亡。據了解，王男有身心狀況，平時與父親同住，詳細起火原因尚待調查釐清。

高雄市消防局發布新聞稿表示，今天下午1時多接獲報案，指有急症救護患者須協助送醫，但救護人員到場時，發現患者反鎖屋內無法接觸，後續發現屋內有煙竄出，立即回報請求消防人車支援。

消防局獲報後，增派人車合計出動26車60人前往搶救；到達現場立即布設水線搶救，火勢約30分鐘撲滅，並於3樓加蓋鐵皮屋內發現32歲王男已明顯死亡，未送醫。

據了解，王男平時與父親同住，下午疑似身心狀況不穩定，父親報案請求協助送醫，但警方和救護人員到場後，進屋沒看到王男身影，但發現3樓房門遭反鎖，且房內竄出火煙，經消防人員到場搶救後，在房內發現王男已明顯死亡。

患者 高雄市 透天厝

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