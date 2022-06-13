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貨輪擱淺澎湖吉貝嶼近8月 拖船搭配潮汐脫困駛往台中港
巴拿馬籍信燕輪去年10月擱淺在澎湖吉貝嶼，航港局為避免造成海洋油汙染依商港法緊急代為移除，昨晚出動拖船配合潮汐成功將該船拖離擱淺區，今天已駛抵台中港，由引水人登輪引領進入台中港停泊碼頭。
航港局表示，總噸位4千476噸級的信燕輪，去年10月17日擱淺在澎湖吉貝嶼，航港局立即成立應變小組，局長葉協隆召開17次緊急會議，督促船舶所有人儘速處理，為免因該船影響當地生態，航港局今年3月1日委由海歷企業公司辦理船體拖離作業，葉協隆到吉貝現勘，要求業者船體移除作業以對環境影響最小為原則，避免造成當地環境二次傷害，需確實避開石滬文化遺產。
航港局說，當地3月到5月東北季風盛行，海象惡劣，海上作業不易，歷經2個月動員整備，國外專業人員及設備引進、船體艙間修補、船艏浮揚、轉向及拖帶等作業，終在颱風季節前將信燕輪拖離擱淺區，兩艘拖船分別控制拖帶信燕輪船艏及船艉駛往台中港，今天中午由引水人登輪引領進入台中港靠泊八Ａ碼頭。
葉協隆表示，船體能成功移除首要感謝吉貝地區民眾協助及支持，後續已請業者應儘速將岸際作業現場回復原狀，並持續進行海洋水質檢測，恢復當地海域環境，航港局代為移除相關費用將依法向船東追償。
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