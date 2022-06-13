快訊

太慘！「紫外線燈」殺菌3小時 Andy老爹雙腿燙傷、眼睜不開

桃園大潭電廠7號機鷹架大面積倒塌 6工人受傷3送醫

同為廟會！屏東失竊腳架台南找回 南警意外破獲竊案

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

40歲陳姓男子昨天傍晚在台南市南區拍攝廟會活動時，發現他3個月前在屏東拍廟會時失竊的2支攝影腳架，竟在他人機車踏板上，陳連忙報警調查，警方查出同為宗教攝影同好31歲賴姓男子涉案，警詢後依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。

台南市南區昨天有廟會繞境活動，員警維持交通秩序。昨天傍晚6點多在夏林路與福吉路口，陳姓男子撥打110報案稱，他3個月前在屏東遭竊的腳架，竟出現在他人機車踏板上，台南市警六分局獲報後，立即派員前往查處。

警方獲報前往，陳姓被害人說他2支慣用的攝影腳架，竟出現在他人機車踏板上，因為他換上特殊的金色扣環和藍色皮套，所以他一眼認出，這是他在屏東市民族路參加廟會所遭竊的，價值約8000元。31歲賴姓男子坦承行竊。

陳姓男子事後感謝警方協助，也對冥冥之中的巧合大感吃驚：莫非冥冥之中天理昭彰？警方表示，執法公務員依據是科技、科學和法律，難對此巧合多做評論。

31歲賴姓男子涉嫌竊取陳姓被害人攝影腳架，警詢後依竊盜罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
31歲賴姓男子涉嫌竊取陳姓被害人攝影腳架，警詢後依竊盜罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市警六局員警執行廟會活動勤務，意外破獲竊案，找回陳姓男子失竊攝影腳架。記者黃宣翰／翻攝
台南市警六局員警執行廟會活動勤務，意外破獲竊案，找回陳姓男子失竊攝影腳架。記者黃宣翰／翻攝

台南 屏東

延伸閱讀

屏東外役監人犯脫逃 控訴遭獄友欺負逼弄「泡腳水」

影／高雄男未戴安全帽4警視若無睹 影片瘋傳後才開單

影／奇觀！屏東漁船這款樣貌 蘇貞昌目睹搖頭動氣

影／屏東獅子鄉秘境傳山崩 危機總動員急撤200遊客

相關新聞

大潭電廠8號機鷹架大面積倒塌 6工人受傷3送醫

桃園市觀音區大潭電廠今傍晚發生工安事件，8號機工程鷹架大面積倒塌，造成現場施工人員6人受傷，其中2人受困，消防人員救出後將傷勢較嚴重3人送醫，勞動部北區職安中心已經介入調查，釐清是否是人為疏失。...

台南安南區驚傳民宅失火 消防人員以共生面罩搶救母女

台南市安南區海佃路一段320巷3樓透天厝，今天晚上6點32分發生火災，一樓車庫燒雜物冒煙，一對母女一度受困3樓陽台，消防...

影／屏東獅子鄉秘境傳山崩 空拍驚見土石崩塌ing

屏東縣獅子鄉秘境卡悠峰瀑布附近山區，12日中午傳出山崩事故，警方獲報急撤200多名遊客，景區也立即封閉。獅子鄉公所今天空...

推車非老漢一樣溫馨 譜寫街頭美麗風光

屏東縣佳冬鄉一名81歲阿嬤，騎電動代步車上街，因突然沒電又行動不便，困坐街頭。路過民眾見狀急報警，枋寮分局石光派出所警員...

太歲頭上動土 花蓮警局興建大樓400公斤電纜遭竊

花蓮縣警局在廳舍旁，興建「警勤科技大樓」，斥資6.3億元，預計10月完工，沒想到有小偷太歲頭上動土，竟潛入工區竊走8捆重...

影／高雄男未戴安全帽4警視若無睹 影片瘋傳後才開單

高雄市一名男子未戴安全帽乘友人機車，行經三民區鼎金後路和鼎強街口停等紅燈時，剛好執行廟會遶境勤務結束的4名員警騎著機車在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。