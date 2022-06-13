同為廟會！屏東失竊腳架台南找回 南警意外破獲竊案
40歲陳姓男子昨天傍晚在台南市南區拍攝廟會活動時，發現他3個月前在屏東拍廟會時失竊的2支攝影腳架，竟在他人機車踏板上，陳連忙報警調查，警方查出同為宗教攝影同好31歲賴姓男子涉案，警詢後依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。
台南市南區昨天有廟會繞境活動，員警維持交通秩序。昨天傍晚6點多在夏林路與福吉路口，陳姓男子撥打110報案稱，他3個月前在屏東遭竊的腳架，竟出現在他人機車踏板上，台南市警六分局獲報後，立即派員前往查處。
警方獲報前往，陳姓被害人說他2支慣用的攝影腳架，竟出現在他人機車踏板上，因為他換上特殊的金色扣環和藍色皮套，所以他一眼認出，這是他在屏東市民族路參加廟會所遭竊的，價值約8000元。31歲賴姓男子坦承行竊。
陳姓男子事後感謝警方協助，也對冥冥之中的巧合大感吃驚：莫非冥冥之中天理昭彰？警方表示，執法公務員依據是科技、科學和法律，難對此巧合多做評論。
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