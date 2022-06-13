假投資詐騙橫行 北市警提醒注意網路安全
發達通訊網路成為雙面刃，除給予即時、便利生活，也讓詐騙集團能輕易騙取個資與財產，民眾稍微疏於警戒與防範，容易陷入詐團設計情境而遭詐。北市警局特地製作「資安零信任 防詐先查證」防詐圖文，內容為「個資密碼零外洩」、「不明網站零點擊」、「不懂項目零投資」等3個口訣，提醒民眾注意網路安全防範。
北市警局刑警大隊分析，今年5月與去年同期比較，假投資詐欺被害年齡層以20歲到40歲為主，佔了將近百分之60，另外50到59歲的被害民眾大幅增加，佔了百分之11.4．
刑大表示，警方方西近期詐騙手法，是假冒知名金融機構及經理名義，以「保證獲利、穩賺不賠、高投資報酬率」等話術鼓吹被害人投資，初期帳面獲利豐厚，等到被害人要提領時，卻遭工作人員表示因「操作資金超過餘額風險、提領金額存在洗錢嫌疑帳戶遭交控、警示」，要求繳納罰款的理由拒絕出金。
台北市警局提醒，有投資需求的民眾，應委託依法得經營特許業務之業者辦理，投資前可至金管會及投信投顧公會(中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會SITCA)網站查詢合法立案之業者；另外，詐騙手法不斷推陳出新，民眾務必提高警覺，如有接獲不明網站連結，切記不可輕易點擊，易不可輕易透漏銀行帳號、密碼等個人資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言