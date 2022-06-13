假投資詐騙橫行 北市警提醒注意網路安全

發達通訊網路成為雙面刃，除給予即時、便利生活，也讓詐騙集團能輕易騙取個資與財產，民眾稍微疏於警戒與防範，容易陷入詐團設計情境而遭詐。北市警局特地製作「資安零信任 防詐先查證」防詐圖文，內容為「個資密碼零外洩」、「不明網站零點擊」、「不懂項目零投資」等3個口訣，提醒民眾注意網路安全防範。

北市警局刑警大隊分析，今年5月與去年同期比較，假投資詐欺被害年齡層以20歲到40歲為主，佔了將近百分之60，另外50到59歲的被害民眾大幅增加，佔了百分之11.4．

刑大表示，警方方西近期詐騙手法，是假冒知名金融機構及經理名義，以「保證獲利、穩賺不賠、高投資報酬率」等話術鼓吹被害人投資，初期帳面獲利豐厚，等到被害人要提領時，卻遭工作人員表示因「操作資金超過餘額風險、提領金額存在洗錢嫌疑帳戶遭交控、警示」，要求繳納罰款的理由拒絕出金。