快訊

太慘！「紫外線燈」殺菌3小時 Andy老爹雙腿燙傷、眼睜不開

桃園大潭電廠7號機鷹架大面積倒塌 6工人受傷3送醫

假投資詐騙橫行 北市警提醒注意網路安全

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

發達通訊網路成為雙面刃，除給予即時、便利生活，也讓詐騙集團能輕易騙取個資與財產，民眾稍微疏於警戒與防範，容易陷入詐團設計情境而遭詐。北市警局特地製作「資安零信任 防詐先查證」防詐圖文，內容為「個資密碼零外洩」、「不明網站零點擊」、「不懂項目零投資」等3個口訣，提醒民眾注意網路安全防範。

北市警局刑警大隊分析，今年5月與去年同期比較，假投資詐欺被害年齡層以20歲到40歲為主，佔了將近百分之60，另外50到59歲的被害民眾大幅增加，佔了百分之11.4．

刑大表示，警方方西近期詐騙手法，是假冒知名金融機構及經理名義，以「保證獲利、穩賺不賠、高投資報酬率」等話術鼓吹被害人投資，初期帳面獲利豐厚，等到被害人要提領時，卻遭工作人員表示因「操作資金超過餘額風險、提領金額存在洗錢嫌疑帳戶遭交控、警示」，要求繳納罰款的理由拒絕出金。

台北市警局提醒，有投資需求的民眾，應委託依法得經營特許業務之業者辦理，投資前可至金管會及投信投顧公會(中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會SITCA)網站查詢合法立案之業者；另外，詐騙手法不斷推陳出新，民眾務必提高警覺，如有接獲不明網站連結，切記不可輕易點擊，易不可輕易透漏銀行帳號、密碼等個人資訊。

北市警局刑警大隊提醒民眾注意網路安全。記者邱奕能／翻攝
北市警局刑警大隊提醒民眾注意網路安全。記者邱奕能／翻攝

詐騙集團 北市 個資

延伸閱讀

北市大橋國小校園施工無配套？ 里長陳情學童受噪音粉塵苦

被問想和北市長可能參選者做什麼？ 柯文哲：跟陳時中吃飯喝酒

柯文哲曾嗆兒童接種站「白痴」如今也規畫 議員：大白痴、中白痴的差別？

台北+3099！兒童疫苗開放第2劑 4處接種站地點曝光

相關新聞

大潭電廠8號機鷹架大面積倒塌 6工人受傷3送醫

桃園市觀音區大潭電廠今傍晚發生工安事件，8號機工程鷹架大面積倒塌，造成現場施工人員6人受傷，其中2人受困，消防人員救出後將傷勢較嚴重3人送醫，勞動部北區職安中心已經介入調查，釐清是否是人為疏失。...

台南安南區驚傳民宅失火 消防人員以共生面罩搶救母女

台南市安南區海佃路一段320巷3樓透天厝，今天晚上6點32分發生火災，一樓車庫燒雜物冒煙，一對母女一度受困3樓陽台，消防...

影／屏東獅子鄉秘境傳山崩 空拍驚見土石崩塌ing

屏東縣獅子鄉秘境卡悠峰瀑布附近山區，12日中午傳出山崩事故，警方獲報急撤200多名遊客，景區也立即封閉。獅子鄉公所今天空...

推車非老漢一樣溫馨 譜寫街頭美麗風光

屏東縣佳冬鄉一名81歲阿嬤，騎電動代步車上街，因突然沒電又行動不便，困坐街頭。路過民眾見狀急報警，枋寮分局石光派出所警員...

太歲頭上動土 花蓮警局興建大樓400公斤電纜遭竊

花蓮縣警局在廳舍旁，興建「警勤科技大樓」，斥資6.3億元，預計10月完工，沒想到有小偷太歲頭上動土，竟潛入工區竊走8捆重...

影／高雄男未戴安全帽4警視若無睹 影片瘋傳後才開單

高雄市一名男子未戴安全帽乘友人機車，行經三民區鼎金後路和鼎強街口停等紅燈時，剛好執行廟會遶境勤務結束的4名員警騎著機車在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。