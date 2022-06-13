台鐵脫軌、城中城大火幫罹難者回家 8人獲全國鑑識楷模

警政署今天公布8名全國刑事鑑識楷模，分別在台鐵清水隧道脫軌事故、高雄市城中城大樓火災，鑑定罹難者身分，並協助偵破長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生遭性侵殺害等重大刑案，各警察機關陸續表揚這群幕後英雄。

警政署從各警察機關推薦80人中選出8人，分別是刑事局生物科技士鄧瑞林、鐵路警察局股長施秀賢、新北市警察局警務員楊端凱、高雄市警察局警務員林景山、新竹縣警察局巡官楊宜軒、台北市警察局偵查佐余嘉維、台中市警察局偵查佐楊英哲及台南市警察局警員黃浩翔。

任職刑事局逾15年的鄧瑞林，曾協助偵辦東海之狼連續性侵、菲律賓男子「空中」性侵、韓國女遊客遭計程車司機性侵、馬來西亞女大學生遭性侵殺害等案，提供關鍵破案證據，並趕赴台鐵408次太魯閣列車事故現場採證，連夜將檢體送回實驗室鑑定罹難者身分。

另外，鐵路警察局股長施秀賢也在台鐵事故現場勘察，幫罹難者「找到回家的路」；高雄市警務員林景山赴城中城大火現場勘察，確認全數死者身分。