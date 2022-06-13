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太歲頭上動土 花蓮警局興建大樓400公斤電纜遭竊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣警局在廳舍旁，興建「警勤科技大樓」，斥資6.3億元，預計10月完工，沒想到有小偷太歲頭上動土，竟潛入工區竊走8捆重達400公斤、市價逾5萬元的電纜，讓警方顏面盡失。縣警局表示，已掌握涉案對象積極追緝，並加強工區夜間巡邏密度，強化安全維護工作。

警政署興建花蓮警勤科技大樓，改善縣警局辦公環境，電源配線放在大樓一間備料室，沒想到11日深夜2點多，有2名竊賊故意繞過駐衛警，從建築物右邊、縣議會停車場攀爬圍牆，疑似從尚未裝設玻璃的窗戶闖入竊取電纜線。

當天上午，工程人員發現8捆400公斤、價值約5.2萬元的紅銅配線消失，立即報警。警方完成現場採證，初步掌握犯案者身分、人數及路徑，已報請檢察官指揮，將迅速逮補涉案人員到案。

花蓮縣警局副局長柯政君表示，興建大樓工區設有圍籬，工地的安全由廠商與其聘僱保全負責，工作人員與車輛也由廠商管制出入，根據廠商表示，這次失竊的電纜是平常的備用材料，對工期不會有影響。原本大樓預計今年5月完工，受到疫情等因素影響，延至10月完工。

鑑於這次經驗，柯政君說，警局要求廠商落實工地安全管理，相關工區的監控系統，針對價值高的材料、機具等，尤其是夜間加強巡邏密度，務必做好保管的工作，警方加強相關的巡邏守望勤務，防止不法情事發生。

有竊賊闖入花蓮縣警局旁的警勤科技大樓偷電纜，讓警方顏面盡失。記者王思慧／攝影
有竊賊闖入花蓮縣警局旁的警勤科技大樓偷電纜，讓警方顏面盡失。記者王思慧／攝影
花蓮警勤科技大樓右側只有低矮圍牆，容易讓有心人士擅闖。記者王思慧／攝影
花蓮警勤科技大樓右側只有低矮圍牆，容易讓有心人士擅闖。記者王思慧／攝影
竊賊疑似是從尚未裝設玻璃的窗戶闖入，偷取電纜。記者王思慧／攝影
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