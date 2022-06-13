影／高雄男未戴安全帽4警視若無睹 影片瘋傳後才開單

高雄市一名男子未戴安全帽乘友人機車，行經三民區鼎金後路和鼎強街口停等紅燈時，剛好執行廟會遶境勤務結束的4名員警騎著機車在後方停紅燈，與男子「對看」30秒後逕行離去，過程被後方車的行車記錄器錄下，在影片瘋傳後，分局才說要開單。

網友在臉書社團「爆廢公社」內貼文，指影片中機車後座男子未戴安全帽，4名分別騎乘警用機車的警方卻裝作未看見，當時未戴安全帽的男子還不停回頭，深怕被警方攔下，但紅燈30秒過去之後，警方逕行騎車離去，男子安然躲過開罰。

影片在社群軟體瘋傳後，有網友調侃「敵不動我不動」、「只要自己不尷尬，尷尬的就是別人」、「後座乘客一定怕極了」，也有網友點出關鍵處「一次出動3個以上警察，就是有特別勤務，沒有時間理你」。

三民二警分局警方今天表示，當晚員警執行轄區廟會繞境勤務結束時，勤務同仁確實有行經鼎金後路與鼎強街口停等紅燈，但因後續尚有專案勤務，急於返所領換應勤裝備出勤，才疏未對違規民眾加以取締。