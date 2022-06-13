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影／道路義勇軍台76臨停撿鋁梯 網讚勇敢但擔心安全

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

快速道路和國道常見掉落物，臉書職業大型貨車社群昨Po台76線陳姓駕駛人路邊臨停撿拾掉落物的影片，網友按讚留言「台灣有你，美麗許多」「好人一生平安」；國道第三大隊今天表示，最好路過後找安全地方停車，撥電話給1968請高工局請工程單位處理。

職業聯結車職業大貨車職業大客車啦啦隊運輸業照片影片資訊分享團臉書社群，Po出陳姓駕駛人路邊臨停撿拾鋁梯的影片，陳姓駕駛人同時Po文「我知道很危險，但彎道更危險，我不排除，別人更危險！別砲我。」

網友在樓下留言「好人一生平安」、「給一百萬個讚」、「自身安全真的第一」、「見義勇為」、「功德無量，真的很危險」、「謝謝你的勇敢，行車平安」、「好人一生平安，出門不會沒油，上廁都有衛生紙」、「感恩有善行的你」、「我很想幫忙撿但是我不敢撿，因為我是開貨車，我怕別人誤會是我掉的」等，滿滿肯定，並提醒陳姓駕駛人注意自身安全。

因撿拾鋁梯的地點在台76線，國道第三大隊回應表示，行駛道路應保持安全車距，避免前車有掉落物造成危險，國道和快速道路上面有掉落物，通過這個路段後找安全地方停車，打電話通報1968請高工局派工程單位前來處理。

國道第三大隊表示，國道常見車輛掉落機械零件，車輛高速行駛過程中掉落物品撞到地面噴飛容易砸破後車的擋風玻璃造成危險；如果在國道滲漏、掉落物品可被依法處罰3千到1萬8千元，並視情節嚴重性，可被依涉犯公共危險罪移送偵辦，民眾上國道前應檢查車輛和裝載物品，保護自己也保護別人的行車安全。

陳姓貨車駕駛人拍下他行駛76線快速道路，臨停撿拾掉落物。圖轉載自職業聯結車職業大貨車職業大客車啦啦隊運輸業照片影片資訊分享團
陳姓貨車駕駛人拍下他行駛76線快速道路，臨停撿拾掉落物。圖轉載自職業聯結車職業大貨車職業大客車啦啦隊運輸業照片影片資訊分享團

國道 1968

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