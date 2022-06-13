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影／怎麼騎的？新竹機車轉彎 後座女左右甩倒栽掉下車

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市一名機車騎士11日下午載著一名女子，右轉時疑似轉彎過快，導致後方女子被機車左搖右甩，最後直接飛起來摔在地，遭網友將驚險影片Po上臉書社團「新竹爆料公社」，不少人紛回應「載長輩這樣載的，雷包？」引發熱議。

對此，警方和消防局則都指出，並未接獲民眾報案，但從監視器中可見婦人仍有起身動作，目前警方已請車主到案說明。

有網友在臉書社團「新竹爆料公社」Po文，並附上該影片，稱「新竹園區光復路出入口，轉彎快到背後載的女子直接飛起來消失，女子已經很努力的抓，但還是初四（出事），還好女子只受輕傷人平安。不管有再急的事，騎車時請放慢速度，以保護你車後搭載的親友乘客安全」。

影片中只見一名機車騎士瘋狂右轉，坐在後座的女子先是左右搖晃，之後直接往後幾乎與地面平行，接著突然手疑似抓不住了，整個人頭往後向下傾倒，只剩腳勾住機車，最後摔在地上。

新竹市一名機車騎士11日下午載著一名女子，右轉時疑似轉彎過快，導致後方女子被機車左搖右甩，最後直接飛起來摔在地。記者王駿杰／翻攝自臉書社團「新竹爆料公社」
新竹市一名機車騎士11日下午載著一名女子，右轉時疑似轉彎過快，導致後方女子被機車左搖右甩，最後直接飛起來摔在地。記者王駿杰／翻攝自臉書社團「新竹爆料公社」

新竹 爆料公社

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