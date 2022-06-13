99歲老父遭長女殺死今解剖 次女泣訴：不會原諒姊姊

高雄市99歲吳姓老翁遭大女兒弒親身亡，檢警今天中午解剖遺體複驗，死因為「右大腿傷到動脈，失血過多死亡」；涉嫌殺害父親的吳女遭法院收押禁見，吳女妹妹今見到父親冰冷遺體，走出解剖室，不停拭淚指「不會原諒姊姊」。

99歲的吳翁二女兒10日返回新興區林森一路老家，發現父親陳屍在住處臥室床上，大姊手部有割腕痕跡，立即通報警方，警方趕抵現場，發現吳翁頭部、雙腿中刀死亡。

檢警初步相驗，發現死者頭頂右側有割傷，出血不少，但頭骨未凹陷，右腿靠鼠蹊部有一刀刺入傷，可能切斷動脈，左腿另有割傷，雙膝瘀血，生前疑有抵抗。

檢警和法醫今午解剖吳翁遺體複驗，結果發現吳翁主要死因為右大腿的那一刀傷到動脈分支，導致失血過多身亡，詳細死因仍待進一步報告出爐。

吳女疑因照顧老父及車禍成植物人的弟弟，加上自己患病等多重壓力，造成這場人倫悲劇。出院後，選擇保持緘默權，檢方依殺害直系尊親屬罪向法院聲請羈押獲准。

吳女妹妹今天在殯儀館受訪時表示，父親只是有失智症初期症狀，案發前，曾在晚上9點跑出家門，要搭計程車不知去哪裡，還好遇到里長被攔下；父親原本睡2樓，近來有幾次跑到3樓雜物間睡覺，姊姊因此常和父親發生爭吵。