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99歲老父遭長女殺死今解剖 次女泣訴：不會原諒姊姊

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市99歲吳姓老翁遭大女兒弒親身亡，檢警今天中午解剖遺體複驗，死因為「右大腿傷到動脈，失血過多死亡」；涉嫌殺害父親的吳女遭法院收押禁見，吳女妹妹今見到父親冰冷遺體，走出解剖室，不停拭淚指「不會原諒姊姊」。

99歲的吳翁二女兒10日返回新興區林森一路老家，發現父親陳屍在住處臥室床上，大姊手部有割腕痕跡，立即通報警方，警方趕抵現場，發現吳翁頭部、雙腿中刀死亡。

檢警初步相驗，發現死者頭頂右側有割傷，出血不少，但頭骨未凹陷，右腿靠鼠蹊部有一刀刺入傷，可能切斷動脈，左腿另有割傷，雙膝瘀血，生前疑有抵抗。

檢警和法醫今午解剖吳翁遺體複驗，結果發現吳翁主要死因為右大腿的那一刀傷到動脈分支，導致失血過多身亡，詳細死因仍待進一步報告出爐。

吳女疑因照顧老父及車禍成植物人的弟弟，加上自己患病等多重壓力，造成這場人倫悲劇。出院後，選擇保持緘默權，檢方依殺害直系尊親屬罪向法院聲請羈押獲准。

吳女妹妹今天在殯儀館受訪時表示，父親只是有失智症初期症狀，案發前，曾在晚上9點跑出家門，要搭計程車不知去哪裡，還好遇到里長被攔下；父親原本睡2樓，近來有幾次跑到3樓雜物間睡覺，姊姊因此常和父親發生爭吵。

吳女妹妹說，發現父親被姊姊殺害後很心痛，當時在醫院探望姊姊時，姊姊未說一句話，她曾要姊姊，「自己做的事，自己擔」，吳女表示，她不解姊姊為何做出這樣的事情（指殺父），不會原諒她」。

吳姓女子10日將99歲父親殺死後遭收押；檢警今死者解剖遺體，吳女妹妹在殯儀館準備進入解剖室，了解父親死因。記者石秀華／攝影
吳姓女子10日將99歲父親殺死後遭收押；檢警今死者解剖遺體，吳女妹妹在殯儀館準備進入解剖室，了解父親死因。記者石秀華／攝影
警方攜帶案發後蒐集的相關證物走進解剖室。記者石秀華／攝影
警方攜帶案發後蒐集的相關證物走進解剖室。記者石秀華／攝影

失智症 植物人

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