快訊

太慘！「紫外線燈」殺菌3小時 Andy老爹雙腿燙傷、眼睜不開

桃園大潭電廠7號機鷹架大面積倒塌 6工人受傷3送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南科租屋需求暴增 女子冒充房東騙10多人押金消失

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

南科外地員工大量進駐、周邊地區租屋市場蓬勃發展，引來歹徒有機可乘用新招數詐騙；日前有女子租一棟套房後，在網路張貼出租訊息，短短幾天就有十多人來看房並繳兩萬多元押金，女子收了押金後不知去向，警方正在追查，呼籲急著租房子的民眾要格外小心。

南科台積電、聯電等大廠擴產，引進數以萬計人力、帶動周遭居住需求暴增；被騙民眾報案稱：在網路看到套房出租訊息，聯繫張貼訊息女子前往看房，覺得滿意當場簽約並付押金兩萬餘元，約定10天後入住。

被害人說，打算搬進去住時，發現也有人搬來家具要住進同一間套房，詢問才發現被騙了。警方查訪至少有10幾人被騙；原承租套房女子已消失無蹤影，先後向十幾租客各收兩萬多元押金、至少卅多萬元逃逸。

當地大樓保全說，曾有一晚就遇到6、7個外地來工作的人詢問大樓有無房間出租，可見租屋需求量大。附近住戶表示，南科近來發展就業人力需求大增，許多外縣市民眾來就業需要租屋、市場需求龐大，卻也因此引來有心的人鑽漏洞詐騙，急著租房子就很容易被騙、要特別小心。

警方表示，南科周遭租屋網路很容易找到相關訊息，也可找代租代管公司幫忙，租屋時必須注意，以免因為心急而掉入詐騙陷阱。

南科外地員工大量進駐、周邊地區租屋需求暴增。記者周宗禎／翻攝
南科外地員工大量進駐、周邊地區租屋需求暴增。記者周宗禎／翻攝

套房 南科 詐騙

延伸閱讀

城中城第一排建物拉皮 工務局輔導成立管理組織

台南這間拉麵店老闆教召掛紅布條 顧客看了笑翻

南科新港社地方文化館辦「藝の眼」新市國中美術班畢展

房東主動約看房「隔天卻消失改口已出租」 網揭關鍵：是挑客

相關新聞

大潭電廠7號機鷹架大面積倒塌 6工人受傷3送醫

桃園市觀音區大潭電廠今傍晚發生工安事件，7號機工程鷹架大面積倒塌，造成現場施工人員6人受傷，其中2人受困，消防人員救出後...

台南安南區驚傳民宅失火 消防人員以共生面罩搶救母女

台南市安南區海佃路一段320巷3樓透天厝，今天晚上6點32分發生火災，一樓車庫燒雜物冒煙，一對母女一度受困3樓陽台，消防...

影／屏東獅子鄉秘境傳山崩 空拍驚見土石崩塌ing

屏東縣獅子鄉秘境卡悠峰瀑布附近山區，12日中午傳出山崩事故，警方獲報急撤200多名遊客，景區也立即封閉。獅子鄉公所今天空...

推車非老漢一樣溫馨 譜寫街頭美麗風光

屏東縣佳冬鄉一名81歲阿嬤，騎電動代步車上街，因突然沒電又行動不便，困坐街頭。路過民眾見狀急報警，枋寮分局石光派出所警員...

太歲頭上動土 花蓮警局興建大樓400公斤電纜遭竊

花蓮縣警局在廳舍旁，興建「警勤科技大樓」，斥資6.3億元，預計10月完工，沒想到有小偷太歲頭上動土，竟潛入工區竊走8捆重...

影／高雄男未戴安全帽4警視若無睹 影片瘋傳後才開單

高雄市一名男子未戴安全帽乘友人機車，行經三民區鼎金後路和鼎強街口停等紅燈時，剛好執行廟會遶境勤務結束的4名員警騎著機車在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。