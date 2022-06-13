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南科租屋需求暴增 女子冒充房東騙10多人押金消失
南科外地員工大量進駐、周邊地區租屋市場蓬勃發展，引來歹徒有機可乘用新招數詐騙；日前有女子租一棟套房後，在網路張貼出租訊息，短短幾天就有十多人來看房並繳兩萬多元押金，女子收了押金後不知去向，警方正在追查，呼籲急著租房子的民眾要格外小心。
南科台積電、聯電等大廠擴產，引進數以萬計人力、帶動周遭居住需求暴增；被騙民眾報案稱：在網路看到套房出租訊息，聯繫張貼訊息女子前往看房，覺得滿意當場簽約並付押金兩萬餘元，約定10天後入住。
被害人說，打算搬進去住時，發現也有人搬來家具要住進同一間套房，詢問才發現被騙了。警方查訪至少有10幾人被騙；原承租套房女子已消失無蹤影，先後向十幾租客各收兩萬多元押金、至少卅多萬元逃逸。
當地大樓保全說，曾有一晚就遇到6、7個外地來工作的人詢問大樓有無房間出租，可見租屋需求量大。附近住戶表示，南科近來發展就業人力需求大增，許多外縣市民眾來就業需要租屋、市場需求龐大，卻也因此引來有心的人鑽漏洞詐騙，急著租房子就很容易被騙、要特別小心。
警方表示，南科周遭租屋網路很容易找到相關訊息，也可找代租代管公司幫忙，租屋時必須注意，以免因為心急而掉入詐騙陷阱。
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