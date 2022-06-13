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苗栗監理站抓白牌車 賺車資200元被罰10萬元
苗栗監理站稽查人員10日會同縣警局，在苗栗火車站查獲違規白牌車載客，賺了200元車資，依規定處罰駕駛人10萬元罰鍰，吊扣駕駛執照4個月，及扣牌照4個月。
監理站鎖定台鐵竹南、苗栗火車站及學校附近白牌車攬客，10日下午會同警方在苗栗火車站前攔查可疑車輛，發現黑色小客車載客2人下車，經分別訪談乘客及駕駛，乘客坦承圢電話叫車，從國立苗栗農工搭至火車站，付費車資2人各100元。
苗栗監理站站長蘇淑賢表示，白牌車其實是自用車，不得載客營運，並無乘客險及相關保險，呼籲民眾新冠肺炎疫情仍在高峰警戒期，如有乘車需求應選擇合法汽車運輸業，不要為了一時方便搭乘白牌車，若因此讓自己成為防疫破口，實在得不償失，若事故發生將求償無門。
監理站仍持續不定期、不定點會同警方在重要運輸場站，或民眾檢舉白牌車出沒地點加強巡查，白牌車處罰規定相當重，希望遏止白牌攬客歪風，並保障合法計程車駕駛權益。
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