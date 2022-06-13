男子三度偷攤商雞肉 老闆娘看監視器當場抓人

高雄市一名蔡姓男子去年二度竊取大寮區鳳林三路與萬丹路口市場一家雞肉攤雞肉，警方依法逮捕後，蔡男近期又故技重施，破壞冰箱正在竊取雞肉時，正好已被偷怕了的攤商老闆娘看監視器當場發現，攤商老闆娘立即衝到市場攤位並報警，警方詢後依竊盜罪嫌送辦。

據了解，37歲蔡姓男子去年曾2度以破壞冰箱方式竊取同一家雞肉攤雞肉，且幾乎搬空，警方過幾天逮獲蔡男時，他供稱是因為該攤雞肉好吃，全部被他吃光，才不到一年，蔡男上月31日晚上8點多又故技重施，想再偷走攤商冰箱內的雞腿6隻、雞腳50隻、雞屁股100個，價值約1850元，幸好老闆娘已被偷怕了，在面對攤商前方裝設一支監視器。

事發當天老闆娘從手機遠端發現怎麼有名男子在攤商冰箱錢拿冰箱內的東西，立即騎車趕到現場，當場抓獲正在行竊的蔡男，蔡男腳邊還放著多包他準備偷走的雞肉，老闆娘氣壞對蔡男說「你又把我冰箱開壞，不能冰東西了」直呼又要再花一筆錢修冰箱。