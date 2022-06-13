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影／台南2歲童高燒又抽搐 家長求救 警開道送急診
台南市永康區2歲黃姓男童昨晚快篩陽性、高燒呼吸急促還抽搐；男童父親眼見情況危急，心急如焚經過大灣派出所門口時請求警方協助，原需30多分鐘到永康奇美醫院，因警開道，10分鐘就抵達。男童治療後病情轉為穩定，家長事後在臉書貼文、感謝警方積極協助。
永康警分局表示，昨晚一輛轎車急停大灣所前，駕駛神色慌張地跑進所內向員警求助指孩子昨快篩陽性，因虛弱又高燒39度多度、呼吸急促又不時抽搐，很怕到奇美醫院就醫交通狀況多遭到延誤，臨時向警方求助。
大灣所巡佐蔡長州說，立刻通報分局勤務指揮中心報備需協助民眾前往奇美醫院急診就醫，與警員蘇御剴沿路開警示燈、鳴警報器開道，避開路口號誌，距奇美醫院急診室約7公里須花費30分鐘以上，僅10分鐘即抵達，迅速將男童帶往急診，救援任務順利達成，小男童醫療後目前狀況恢復穩定。
永康分局長甘炎民表示，行政院長指示疫情期間各警察機關遇有民眾急病需到院就醫而請求開道護送時，應本於急難救助精神，全力協助安全護送及縮短送醫時間。為民服務是警察職責，員警只是將心比心為需要協助民眾盡點棉薄，看到小孩平安健康，跟家屬一樣充滿喜悅。
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