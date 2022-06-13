影／台南2歲童高燒又抽搐 家長求救 警開道送急診

台南市永康區2歲黃姓男童昨晚快篩陽性、高燒呼吸急促還抽搐；男童父親眼見情況危急，心急如焚經過大灣派出所門口時請求警方協助，原需30多分鐘到永康奇美醫院，因警開道，10分鐘就抵達。男童治療後病情轉為穩定，家長事後在臉書貼文、感謝警方積極協助。

永康警分局表示，昨晚一輛轎車急停大灣所前，駕駛神色慌張地跑進所內向員警求助指孩子昨快篩陽性，因虛弱又高燒39度多度、呼吸急促又不時抽搐，很怕到奇美醫院就醫交通狀況多遭到延誤，臨時向警方求助。

大灣所巡佐蔡長州說，立刻通報分局勤務指揮中心報備需協助民眾前往奇美醫院急診就醫，與警員蘇御剴沿路開警示燈、鳴警報器開道，避開路口號誌，距奇美醫院急診室約7公里須花費30分鐘以上，僅10分鐘即抵達，迅速將男童帶往急診，救援任務順利達成，小男童醫療後目前狀況恢復穩定。