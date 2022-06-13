不滿高中兒趴桌睡...持水管勒頸 父揭荒唐原因被起訴

桃園市吳姓男子疑長期管教不當，不滿讀高中兒子趴桌休息，竟持水管勒他脖子，力道之大一度使他面色漲青，兒子脫困後馬上報警提告；吳男辯是「嚇唬他」，但檢方認為吳動粗目的、動機不合理，偵結依家暴傷害罪嫌起訴他。

檢警調查，吳姓男子去年8月14日傍晚在家中，看到17歲兒子趴在書桌前休息，心生不滿，拿水管勒住他脖子；兒子被攻擊，機警從內側抓住水管，才未因而昏迷，事後趁隙報警並提告。

吳男到案後否認犯罪，辯稱自己在管教兒子，只是要嚇唬他「停止不好的行為」。

檢警調閱家中監視器，發現吳男勒頸時一度讓兒子面色鐵青，事後更留下一道勒痕，可見下手力道非輕，若非兒子機敏抓住水管，恐釀大禍；檢方也發現，兒子疑過去因長期受不當管教，有身心科就醫紀錄。

桃園地檢署認為，高中生有一定學業壓力，吳男只因看不慣兒子生活態度，在未詢問他為何趴臥前，就逕自將「不順眼」行為當作「不好」的行為，而水管勒頸雖有嚇唬作用，但目的、動機均不合理，辯詞完全是一廂情願。