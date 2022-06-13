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影／阿嬤上教會失智迷途 警有「神的指引」找到他兒子

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市七旬陳姓婦人10日上教會，因失智症迷途，遊蕩10個小時，走進距家約4公里的速食店求助。警員周明儀到場協助時，聽到陳婦報上兒子姓名，十分耳熟，回憶想起，曾在教會認識相同名字的教友，雙方是臉書好友，經聯絡後確認即是陳婦兒子，讓警員直呼「神的指引」。

第二警分局立人所警員吳良政、周明儀在10日晚間7時許，接獲速食店業者報案，稱陳姓婦人（75歲）疑似迷途，兩警前往現場協助。

警方詢問陳婦才知，陳婦當天上午是出門要到教會，卻忘記怎麼走，也忘記自己姓名，沒有手機、證件，只記得兒子的姓名。

警員周明儀聽到陳婦兒子名字後，十分耳熟，發現有位臉書好友是同名同姓，而且雙方也是在教會認識，有過數面之緣，猜想會不會是同一人，因此趕緊通過臉書通訊軟體，傳訊給該名教友，確認就是陳婦兒子，而且陳婦兒子已在當天上午11時許，即向派出所通報母親失聯，讓警員直呼「神的指引」。

警方確認陳婦身分後，得知她整日沒進食，直接在速食店內買了餐點讓她充飢，趕到派出所的兒子看到母親安然無恙吃著員警購買的餐點，直說不好意思，再三感謝員警協助後才離去。

第二警分局長陳家銘說，家中若有失智長者，可向相關單位申請愛心手鍊、手環等，可加速聯絡家屬的時間，避免獨自在外易發生危險；另獨自照護長者的家屬，可多加利用關懷訪視等社會福利服務，避免緊急狀況發生，造成不可挽回的憾事。

台中市陳姓婦人失智症迷途，恰巧處理警員與陳婦兒子是同教會教友，還曾互加臉書，順利找到陳婦兒子帶回。圖／
台中市陳姓婦人失智症迷途，恰巧處理警員與陳婦兒子是同教會教友，還曾互加臉書，順利找到陳婦兒子帶回。圖／

速食 失智症 加利

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