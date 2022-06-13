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影／林口KTV槍擊 警方加強臨檢速逮19嫌
新北市「超級巨星自助式KTV林口旗艦店」昨天凌晨疑因幫派嫌隙發生鬥毆、槍擊，警方積極偵辦，目前累計已逮捕19人，昨晚則動員30名警力執行威力掃蕩臨檢勤務，同時要求業者若發現群眾有滋事徵兆，應立即報警，不可姑息隱匿。
超級巨星KTV林口店昨天凌晨1時許，先在包廂內發生酒客打人，到了清晨6時許又在店外聚眾17輛車近30人，持球棒砸車、開槍示威。林口警分局到下午已迅速逮捕包括開槍的楊姓男子等7嫌，晚間再逮捕12人，持續偵辦中。
昨晚10時起，則結合市警局保安大隊共出動30名警力規畫威力掃蕩勤務，針對轄林口地區2家易滋事KTV執行強力臨檢，逐間包廂仔細盤查，其中超級巨星KTV昨晚共有29間包廂約140人消費，另1家則有11間包廂約60名客人，未發現違禁事物。
林口警分局說明，轄區派出所針對易滋事KTV，每逢周末例假日晚間10時至隔天清晨6時，都有編排警力在店外守望。
昨天凌晨1時49分第一波衝突之後，守望員警發現21歲游姓男子頭部受傷，但是他聲稱自己摔傷，不願報案、婉拒就醫，自行返家才向桃園蘆竹警分局南崁派出所報案遭到毆打，案件經單一窗口轉報林口警分局，已經是隔天清晨6時許。
第二波衝突聚眾30人到KTV店外砸車、開槍，發生在清晨6時15分，則選在守望員警撤崗之後，短暫滋事便快閃逃離。對此，警方表示未來仍將持續針對治安熱點、熱時，加強深夜交叉巡邏重點盤查，提升見警率，並不定期規畫臨檢掃蕩，同時要求業者及時通報，不可姑息隱匿。
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