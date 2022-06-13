快訊

太慘！「紫外線燈」殺菌3小時 Andy老爹雙腿燙傷、眼睜不開

桃園大潭電廠7號機鷹架大面積倒塌 6工人受傷3送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／林口KTV槍擊 警方加強臨檢速逮19嫌

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市「超級巨星自助式KTV林口旗艦店」昨天凌晨疑因幫派嫌隙發生鬥毆、槍擊，警方積極偵辦，目前累計已逮捕19人，昨晚則動員30名警力執行威力掃蕩臨檢勤務，同時要求業者若發現群眾有滋事徵兆，應立即報警，不可姑息隱匿。

超級巨星KTV林口店昨天凌晨1時許，先在包廂內發生酒客打人，到了清晨6時許又在店外聚眾17輛車近30人，持球棒砸車、開槍示威。林口警分局到下午已迅速逮捕包括開槍的楊姓男子等7嫌，晚間再逮捕12人，持續偵辦中。

昨晚10時起，則結合市警局保安大隊共出動30名警力規畫威力掃蕩勤務，針對轄林口地區2家易滋事KTV執行強力臨檢，逐間包廂仔細盤查，其中超級巨星KTV昨晚共有29間包廂約140人消費，另1家則有11間包廂約60名客人，未發現違禁事物。

林口警分局說明，轄區派出所針對易滋事KTV，每逢周末例假日晚間10時至隔天清晨6時，都有編排警力在店外守望。

昨天凌晨1時49分第一波衝突之後，守望員警發現21歲游姓男子頭部受傷，但是他聲稱自己摔傷，不願報案、婉拒就醫，自行返家才向桃園蘆竹警分局南崁派出所報案遭到毆打，案件經單一窗口轉報林口警分局，已經是隔天清晨6時許。

第二波衝突聚眾30人到KTV店外砸車、開槍，發生在清晨6時15分，則選在守望員警撤崗之後，短暫滋事便快閃逃離。對此，警方表示未來仍將持續針對治安熱點、熱時，加強深夜交叉巡邏重點盤查，提升見警率，並不定期規畫臨檢掃蕩，同時要求業者及時通報，不可姑息隱匿。

林口警方昨晚針對易滋事KTV，執行威力掃蕩臨檢勤務。圖／警方提供
林口警方昨晚針對易滋事KTV，執行威力掃蕩臨檢勤務。圖／警方提供
林口警方昨晚針對易滋事KTV，執行威力掃蕩臨檢勤務。圖／警方提供
林口警方昨晚針對易滋事KTV，執行威力掃蕩臨檢勤務。圖／警方提供
林口警方偵辦KTV聚眾鬥毆槍擊案，昨晚再逮捕12人，目前累計共19人，持續查辦中。圖／警方提供
林口警方偵辦KTV聚眾鬥毆槍擊案，昨晚再逮捕12人，目前累計共19人，持續查辦中。圖／警方提供

林口 KTV 臨檢

延伸閱讀

美肯塔基州驚傳槍擊！已知5名青少年受傷 其中1人命危

影／林口KTV撂17車30人砸車開槍 警逮7嫌查獲道具手槍

新北KTV槍擊案 疑與桃園竹聯幫插足林口利益有關

新北市議員住家樓下 林口KTV前砸車連開5槍

相關新聞

大潭電廠7號機鷹架大面積倒塌 6工人受傷3送醫

桃園市觀音區大潭電廠今傍晚發生工安事件，7號機工程鷹架大面積倒塌，造成現場施工人員6人受傷，其中2人受困，消防人員救出後...

台南安南區驚傳民宅失火 消防人員以共生面罩搶救母女

台南市安南區海佃路一段320巷3樓透天厝，今天晚上6點32分發生火災，一樓車庫燒雜物冒煙，一對母女一度受困3樓陽台，消防...

影／屏東獅子鄉秘境傳山崩 空拍驚見土石崩塌ing

屏東縣獅子鄉秘境卡悠峰瀑布附近山區，12日中午傳出山崩事故，警方獲報急撤200多名遊客，景區也立即封閉。獅子鄉公所今天空...

推車非老漢一樣溫馨 譜寫街頭美麗風光

屏東縣佳冬鄉一名81歲阿嬤，騎電動代步車上街，因突然沒電又行動不便，困坐街頭。路過民眾見狀急報警，枋寮分局石光派出所警員...

太歲頭上動土 花蓮警局興建大樓400公斤電纜遭竊

花蓮縣警局在廳舍旁，興建「警勤科技大樓」，斥資6.3億元，預計10月完工，沒想到有小偷太歲頭上動土，竟潛入工區竊走8捆重...

影／高雄男未戴安全帽4警視若無睹 影片瘋傳後才開單

高雄市一名男子未戴安全帽乘友人機車，行經三民區鼎金後路和鼎強街口停等紅燈時，剛好執行廟會遶境勤務結束的4名員警騎著機車在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。