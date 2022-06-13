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轎車違停遭拖吊受損告拖吊場 法官判敗訴：應提國賠

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄呂姓男子違規停車被拖吊，他發現轎車前保桿疑似損毀，向警方委外的汽車拖吊場求償3萬元；法官認為，拖吊業者是受「國家」委託，呂若要求償，應提國賠，判他敗訴。

判決指出，今年2月21日晚間8時許，呂男開著公司所有的轎車，違停在市區紅線區域，警方委託的拖吊業者經過時，由值勤的員警舉發，並將車輛拖回八德拖吊保管場。

呂男取車時，發現前保險桿多處毀損，光修車就花了8000元，不僅這筆錢他要先掏出來修車，期間還要東奔西跑，跟公司請假等，包含請假期間工資、車損、精神慰撫金在內，共向警方委託的拖吊業者求償3萬元。

高雄地院審理時，法官認為拖吊業者與警方簽訂合約，配合員警執勤，前往拖吊違規車輛，因此是受警方指揮，協助完成任務，並非以個人名義獨立行使公權力，屬於「行政輔助人或稱行政助手」。

法官認為，公務員執行職務行使公權力時，若因「過失」侵害到人民權利，被害人只能向國家請求賠償，而不能向公務員求償，若呂男汽車因拖吊過程受損，應該向警方提「國賠」，因此認定他向拖吊業者求償無理，判呂男敗訴。

呂姓男子轎車違停被拖吊，結果車輛受損告業者求償，但法官認為他應該提國賠，判他敗訴。圖／聯合報系資料照片
呂姓男子轎車違停被拖吊，結果車輛受損告業者求償，但法官認為他應該提國賠，判他敗訴。圖／聯合報系資料照片

公務員 國賠 違停

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