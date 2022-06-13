影／多次穿連帽外套遮掩領贓款 基警埋伏逮詐團4車手

陳姓男子涉嫌擔任詐騙集團車手，多次刻意穿著連帽外套到自動提款機取款，基隆市警方埋伏多時，終於守候到陳男現身，一舉逮捕同車共4名詐騙集團成員，查獲贓款13萬餘元、提款卡4張等證物，警詢後依詐欺、洗錢防制法罪嫌送辦。

基隆警三分局今天表示，近期陸續接獲民眾報案，誤信詐騙集團來電告知「解除分期付款」、「匯款帳戶設定錯誤」等理由，陸續匯出數萬元不等金額到對方指定帳戶，才知上當。

警方已清查出8名被害人，各被詐騙數萬元到數十萬元不等。警三分局長林文煜指示成立專案小組，鎖定車手提款足跡熱點，查出車手集團已有數十次提領紀錄，提領金額總數超過50萬元。

警三分局說，詐騙集團以解除分期手清行騙，經常從高風險賣場、網站搜集交易明細，並從境外話務機房假扮客服，聲稱帳務誤設為分期付款。