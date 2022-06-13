影／台中熊貓外送員街頭與人互毆 打完氣消跑了警撲空

前天有民眾拍到台中市西屯區青海路、逢甲路，一名熊貓外送員與另名騎士在街頭互毆，一度扭打在地面，警方獲報到場時，二人已不見蹤影，警方根據車牌通知二人，二人承認有互毆行為，但不提告，警方依法裁處。

前天下午1時許，有民眾行經台中市西屯區青海路、逢甲路口時，發現一名熊貓外送員與另名機車騎士因不明糾紛，將機車停在路口後，下車理論，接著演成全武行，雙方戴著安全帽互相扭打，一度跌坐在地面，時間約50秒，雙方起身後，沒有再繼續互毆行為，騎上機車雙雙離開。

第六警分局西屯所獲報後，前往查處，但已不見二人蹤影，警方聯絡報案人，報案人指稱二人互毆結束後已離開，警方調閱監視器，根據車牌聯絡到涉案的利姓少年（16歲）、曾姓男子（39歲），二人都承認有互毆行為，但不願提告傷害。