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影／台中熊貓外送員街頭與人互毆 打完氣消跑了警撲空

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

前天有民眾拍到台中市西屯區青海路、逢甲路，一名熊貓外送員與另名騎士在街頭互毆，一度扭打在地面，警方獲報到場時，二人已不見蹤影，警方根據車牌通知二人，二人承認有互毆行為，但不提告，警方依法裁處。

前天下午1時許，有民眾行經台中市西屯區青海路、逢甲路口時，發現一名熊貓外送員與另名機車騎士因不明糾紛，將機車停在路口後，下車理論，接著演成全武行，雙方戴著安全帽互相扭打，一度跌坐在地面，時間約50秒，雙方起身後，沒有再繼續互毆行為，騎上機車雙雙離開。

第六警分局西屯所獲報後，前往查處，但已不見二人蹤影，警方聯絡報案人，報案人指稱二人互毆結束後已離開，警方調閱監視器，根據車牌聯絡到涉案的利姓少年（16歲）、曾姓男子（39歲），二人都承認有互毆行為，但不願提告傷害。

第六警分局西屯所表示，根據網路社群影片，二人已涉違反社會秩序維護法，將依法裁處，最高可罰1.8萬元，另外少年無照騎車部分，因影片僅拍攝到二人打架，但可合理判斷少年是騎機車離開，是否適用路口監視器的畫面逕行舉發，將後續確認，再依法查處。

台中市曾姓外送員與利姓少年前天在街頭互毆，過程被目擊者拍下，上傳社群。圖／摘自社會事新聞影音
台中市曾姓外送員與利姓少年前天在街頭互毆，過程被目擊者拍下，上傳社群。圖／摘自社會事新聞影音

外送員 監視器

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