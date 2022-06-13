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影／竹科男約網友台中看房 車鑰匙丟屋裡糗大報警

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

新竹市潘姓男子在竹科工作，上周日約網友在台中看房，未料卻不慎將車鑰匙遙控器，遺留在稍早看房的屋內，等到離開後才發現，但因聯絡不上網友，加上手機即將沒電，人生地不熟，只好趕快求助警方，警方到場後，協助聯絡其他房客開門，解決潘的困境。

第三警分局正義所長李參民、警員林群富5日下午4時許獲報，潘姓男子在南區仁德街附近待援，警方到場時，潘透露，在竹科生活、工作，近日因打算到台中工作，所以透過網友約台中看房，未料看完房子後，才發現自己不小心將汽車鑰匙遺留在屋內。

潘男表示，隔天還需回竹科上班，對台中人生地不熟，也聯絡不到網友，手機即將沒電，而且已經在該處從上午等到下午，都沒有看到住戶進出，才會請警方幫忙。

警方協助詢問附近住戶是否認識房東，幸好遇到遇上熱心的陳姓鄰居，協助聯繫正在居家隔離的房東，輾轉找到其他房客協助開門，潘男在員警的陪同下，順利取汽車鑰匙，終於露出笑容，對於自己的糊塗也感到非常不好意思，頻頻感謝員警的幫忙，讓自己能夠順利回家。

第三警分局提醒，民眾有時在一心多用的情況下，會將手機、鑰匙甚至遙控器等物品，誤置許多意想不到之處，建議可養成將物品放置固定位置的習慣，出門前也要再三檢視手機、鑰匙、錢包是否都帶妥，避免要用到時遍尋不著，造成生活上的不便。

新竹市潘姓男子5日與網友約在台中看房，卻把車鑰匙留在屋內，報警求助。圖／第三警分局提供
新竹市潘姓男子5日與網友約在台中看房，卻把車鑰匙留在屋內，報警求助。圖／第三警分局提供

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