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宅男殺蟑求救文網蓋200樓熱議 她奔現場出手相救被讚爆

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名宅男從小就怕蟑螂，日前因家人外出，家裡出現2隻大蟑螂，險讓他崩潰，戴墨鏡加安全帽也抓不到，在PTT發殺蟑求救文，引爆網友蓋200樓熱議；結果一名女網友仗義相救，半夜飛奔宅男家，用3張衛生紙和拖鞋，10分鐘就搞定「大強」，讓他感激涕零！

網友「香蕉去皮」6月6日晚間10點2分在PTT以「擺脫幫忙殺蟑在線等」為題的交換文，指好像有兩隻大蟑螂，欲換物品：冰棒星巴克、50嵐隨便點，地點限高雄地區、 85大樓旁邊。

原Po拜託網友到他家幫他處理兩隻大蟑螂，文末還註明他不是香香正妹，是沒膽肥宅，嚇到滿身是汗，拜託勇者救他。

肥宅的「殺蟑求救文」發出後，意外引爆網友熱議，蓋樓將近200樓，不少網友提出殺蟑方法，有網友說：「橡皮筋射它，直接打到半殘」、「用酒精、肥皂水」，「如果停止的狀態，放個牙膏」，還有女網友回文「想救你但我家過去要30分鐘起跳，蟑螂可能都躲起來了」。

原Po見到網友各項建議後，指躲在房間裡讓自己冷卻，因為心跳快到感覺自己要中風了，原Po說，大家的方法都很有用，但重點是蟑螂大到讓他不敢直視，不然怎麼會拖鞋轟兩下都手軟，中小型他還敢打，但這種Boss級的氣勢真的太強了。

原本原Po以為太晚了徵不到人，要考慮白天請清潔人員來整個翻箱倒櫃做清潔了，後來「76樓」網友覺得原Po可憐，直奔原Po宅男的家，10分鐘內找到蟑螂後，以3張衛生紙和拖鞋殺死蟑螂，神救援的行徑讓網友讚爆。

記者事後循線找到出手殺蟑救宅男的女英雄鄧姓女子(27歲) 以及原Po陳姓男子（32歲）。從事網拍工作的鄧女平常在流浪動物協會擔任志工，關懷動物有愛心的鄧女說，因看到發文的宅男很可憐，想說地點離她住家僅5分鐘距離，就出發救人，沒想太多。

原Po陳男本身是一名小提琴老師，陳男說，蟑螂真的是他的天敵，因小時候夏天家裡不給開冷氣 脫衣睡覺時，覺得肚子癢癢的，睡夢中用手去撥，結果發現是「大強」，猜測對蟑螂的陰影就是這樣來的。因為以前有養貓，蟑螂都是貓咪處理，牠有辦法把蟑螂玩到死掉，沒有遇過這種很大又會飛的，因這次剛好家人都不在，完全孤立無援。

對於鄧女出手相救，陳男表示，真的是在他窮途末路之際，突然眼前出現的一道曙光，非常感謝鄧女的神救援。

陳男戴墨鏡和安全帽，用掃把殺蟑，因蟑螂四處飛躲，打不到蟑螂，因此發文求救。圖／陳姓男子提供
陳男戴墨鏡和安全帽，用掃把殺蟑，因蟑螂四處飛躲，打不到蟑螂，因此發文求救。圖／陳姓男子提供
陳男在家遇到天敵蟑螂，因家人外出，自己戴墨鏡和安全帽，以拖鞋殺蟑，因蟑螂四處飛躲，讓他嚇到發文求救。圖／陳姓男子提供
陳男在家遇到天敵蟑螂，因家人外出，自己戴墨鏡和安全帽，以拖鞋殺蟑，因蟑螂四處飛躲，讓他嚇到發文求救。圖／陳姓男子提供
陳姓男子在PTT發殺蟑求救文，指自己被蟑螂嚇到滿身是汗。圖／取自PTT
陳姓男子在PTT發殺蟑求救文，指自己被蟑螂嚇到滿身是汗。圖／取自PTT
網友看到殺蟑求救文，紛紛提出殺蟑建議。圖／取自PTT
網友看到殺蟑求救文，紛紛提出殺蟑建議。圖／取自PTT

蟑螂 宅男

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