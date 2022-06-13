外地人來台南遊玩忘了機車停哪 南警半小時幫他找到

31歲徐姓男子昨天從高雄搭火車到台南國華街附近旅遊，租機車代步，取車才發現忘記停哪，昨晚8點多報警求助。警員調閱周遭路口監視影像，抽絲剝繭查明徐騎乘機車行經路線，約30分鐘後在中西區西門路與友愛街口找到機車。

台南警二分局中正派出所員警昨晚8點多許執行巡邏勤務，接獲派案稱國華街有人報案機車不見了，副所長黃振華、警員吳品賢到達現場後，發現徐姓男子手足無措、心急如焚。徐見警方到達上前告知，他的機車不見了，遍尋不著只好報警求助。

徐表示，他昨天下午2點多和女友從高雄搭火車來台南中西區國華街遊玩，晚間8點多返回國華街要取車時，因為街道看起來都很像，花了一段時間，還是找不到機車，因為機車是租借來的卻找不到，不知該怎麼辦。

警員調閱周遭路口監視影像、查詢車輛有無遭拖吊、排除遭竊後，抽絲剝繭確定徐騎乘機車行經路線，終於在中西區西門路與友愛街口發現機車。

徐見警方在短短半小時內迅速將機車尋回又驚又喜，對於烏龍遭竊案感到不好意思，頻頻向警方致歉，同時對警方的專業及效率給予肯定，並豎起大拇指說，「台南警察讚啦！」