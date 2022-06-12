影／林口KTV撂17車30人砸車開槍 警逮7嫌查獲道具手槍

新北市警方偵辦「超級巨星自助式KTV林口旗艦店」今天凌晨打架糾紛，以及事後衍生砸車、槍擊案，上午陸續查獲6名涉案嫌犯，下午再到新店地區逮捕開槍楊姓主嫌，查扣道具手槍1把，並繼續追查其餘共犯。

據指稱，一群酒客今天凌晨1時許在KTV消費時，有叫傳播妹助興，卻因傳播妹人數不足，竟在包廂內毆打經紀人游姓男子，警方獲報發生打架鬧事，趕抵只剩游男1人在場，但是他不願就醫、提告，自行返回桃園南崁就醫，並向桃園市蘆竹警分局報案。

游男的吳姓友人接到訊息，卻遲至清晨6時許才前往KTV，結果被打人鬧事的在地酒客發現，竟又撂了十幾輛車近30人趕抵，持球棒砸車、對空連開4槍示威，吳男逃脫時被毆受傷。快打警力再度到場，嫌犯早已鳥獸散。

警方隨即調閱監視器，將當時到場的17輛車全部列入追查對象，上午9時起陸續查獲6名涉案嫌犯，下午4時許再到新店地區逮捕開槍楊姓男子，查扣道具手槍1把。