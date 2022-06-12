快訊

奇觀！屏東漁船這款樣貌 蘇貞昌目睹搖頭動氣

三總經「大咖」：央行16日鐵定升息 主要原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／林口KTV撂17車30人砸車開槍 警逮7嫌查獲道具手槍

聯合報／ 記者林昭彰曾伯愷／新北即時報導

新北市警方偵辦「超級巨星自助式KTV林口旗艦店」今天凌晨打架糾紛，以及事後衍生砸車、槍擊案，上午陸續查獲6名涉案嫌犯，下午再到新店地區逮捕開槍楊姓主嫌，查扣道具手槍1把，並繼續追查其餘共犯。

據指稱，一群酒客今天凌晨1時許在KTV消費時，有叫傳播妹助興，卻因傳播妹人數不足，竟在包廂內毆打經紀人游姓男子，警方獲報發生打架鬧事，趕抵只剩游男1人在場，但是他不願就醫、提告，自行返回桃園南崁就醫，並向桃園市蘆竹警分局報案。

游男的吳姓友人接到訊息，卻遲至清晨6時許才前往KTV，結果被打人鬧事的在地酒客發現，竟又撂了十幾輛車近30人趕抵，持球棒砸車、對空連開4槍示威，吳男逃脫時被毆受傷。快打警力再度到場，嫌犯早已鳥獸散。

警方隨即調閱監視器，將當時到場的17輛車全部列入追查對象，上午9時起陸續查獲6名涉案嫌犯，下午4時許再到新店地區逮捕開槍楊姓男子，查扣道具手槍1把。

警方表示已報請檢察官指揮偵辦，將繼續追查其餘共犯，後續若查出涉及幫派糾紛等不法情事，將朝組織犯罪方向偵辦。

警方查扣道具手槍。記者林昭彰／翻攝
警方查扣道具手槍。記者林昭彰／翻攝
KTV旁出現將近30人手持球棒砸車。記者林昭彰／翻攝
KTV旁出現將近30人手持球棒砸車。記者林昭彰／翻攝
涉嫌開槍的楊姓男子被警方逮捕歸案。記者林昭彰／翻攝
涉嫌開槍的楊姓男子被警方逮捕歸案。記者林昭彰／翻攝
吳姓男子將車停在KTV旁邊社區門口被砸，輪胎下遺留砸斷的球棒。記者林昭彰／翻攝
吳姓男子將車停在KTV旁邊社區門口被砸，輪胎下遺留砸斷的球棒。記者林昭彰／翻攝
楊姓男子邊跑邊開槍示威。記者林昭彰／翻攝
楊姓男子邊跑邊開槍示威。記者林昭彰／翻攝

KTV 林口

延伸閱讀

新北KTV槍擊案 疑與桃園竹聯幫插足林口利益有關

新北市議員住家樓下 林口KTV前砸車連開5槍

影／特斯拉開槍男自稱「網紅」 囂張到處問：知我誰嗎

特斯拉開槍男回花蓮與友聚餐 自爆「網紅」讓人超傻眼

相關新聞

影／屏東獅子鄉秘境傳山崩 危機總動員急撤200遊客

屏東縣獅子鄉秘境卡悠峰瀑布，水勢磅礴，每到假日吸引大批遊客，詎料今天中午12點多卻傳出山崩意外。警方獲報緊急下撤200多...

台南七股71歲翁跌落自家魚塭 消防隊救出送醫

台南市七股區大潭里今天下午近5點發生71歲老翁不明原因跌落自家魚塭，經消防隊員到場下水尋獲，緊急送往佳里奇美醫院急救中。

影／遊覽車載客遊清水地熱與轎車對撞 5人受傷送醫

宜蘭台7丙線前往清水地熱路段，今天下午2點半發生轎車與遊覽車對撞車禍，疑以轎車過彎時速度過快失控撞上，造成遊覽車司機夾在車內...

開賓士自撞棄車逃 後座友人頭顱破裂命危

楊姓男子今天下午4點13分，開賓士車載2名友人行經新北市新店區安業街往安和方向時，不明原因自撞路邊水泥護欄，駕駛楊男（3...

影／林口KTV撂17車30人砸車開槍 警逮7嫌查獲道具手槍

新北市警方偵辦「超級巨星自助式KTV林口旗艦店」今天凌晨打架糾紛，以及事後衍生砸車、槍擊案，上午陸續查獲6名涉案嫌犯，下...

今日精摘／中正紀念堂「六四事件恥辱柱」 遭噴黑色顏料

•放置在中正紀念堂內展示「恥辱柱」，傳出遭人噴上黑色顏料，轄區警方中正一分局獲報後調閱監視器展開追查，目前已掌握特定對象，將依毀損罪嫌偵辦。據了解，恥辱柱用於紀念「六四事件」，展出時間自本月1日到12日，12日是展出的最後一天，平時都會有一名保全看管，但在12日上午9點多時，一名男子走進中正紀念堂民主大道上，他先是趁著看顧的保全離開，緩緩靠近「恥辱柱」，一邊在恥辱柱環繞了20秒後離去，不久保全回來就發現恥辱柱上有著黑色顏料，當下趕緊報警。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。