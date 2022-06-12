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影／屏東獅子鄉秘境傳山崩 危機總動員急撤200遊客
屏東縣獅子鄉秘境卡悠峰瀑布，水勢磅礴，每到假日吸引大批遊客，詎料今天中午12點多卻傳出山崩意外。警方獲報緊急下撤200多名遊客，人員均安。獅子鄉鄉長周英傑表示，初步研判應是連日雨勢造成土石崩塌，事故現場目側離瀑布景區逾500公尺，但為維護遊客安全，即起無限期封園。
卡悠峰瀑布有「獅子鄉彩虹」美名，是枋山溪上游阿士文溪的源頭，瀑布高約40公尺，沿步道步行約15分鐘就可近距離感受瀑布傾瀉而下的磅礴水勢，公所估算，每到假日至少都有5、600人造訪。
現場遊客指出，山崩事故發生於中午12點50分左右，突然聽到「轟」巨響，之後就看到土石煙塵席捲而來。周英傑第一時間趕往現場了解，警方獲報也緊急疏散遊客，幸好只是虛驚一場。
周英傑指出，土石崩塌是在另一座山，目側約有500公尺遠，初步評估不致影瀑布景區安全，但為維護遊客安全，園區即起無限期封閉。公所委外廠商下午也挺進事故區域，目前暫不知崩塌土石數量，但公所一定會在安全無虞的情況下才重新開放，也呼籲民眾不要進入，以保安全。
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