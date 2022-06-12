影／屏東獅子鄉秘境傳山崩 危機總動員急撤200遊客

屏東縣獅子鄉秘境卡悠峰瀑布，水勢磅礴，每到假日吸引大批遊客，詎料今天中午12點多卻傳出山崩意外。警方獲報緊急下撤200多名遊客，人員均安。獅子鄉鄉長周英傑表示，初步研判應是連日雨勢造成土石崩塌，事故現場目側離瀑布景區逾500公尺，但為維護遊客安全，即起無限期封園。

卡悠峰瀑布有「獅子鄉彩虹」美名，是枋山溪上游阿士文溪的源頭，瀑布高約40公尺，沿步道步行約15分鐘就可近距離感受瀑布傾瀉而下的磅礴水勢，公所估算，每到假日至少都有5、600人造訪。

現場遊客指出，山崩事故發生於中午12點50分左右，突然聽到「轟」巨響，之後就看到土石煙塵席捲而來。周英傑第一時間趕往現場了解，警方獲報也緊急疏散遊客，幸好只是虛驚一場。