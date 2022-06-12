影／王心凌狂粉大鬧北捷 口罩沒戴、播放「愛你」遭警拖走

一名林姓男子昨晚9時許，在捷運市政府站等待準備上車時，被捷運工作人員發現沒戴好口罩，勸導後仍硬上車，捷運警察隊即刻派遣人員上車攔截，看見林男不僅坐在童軍椅上，還大聲播放科手王心凌「愛你」音樂，明顯妨害旅客，最後遭捷警拖下車，並依違反傳染病防治法函送裁罰。

捷警指出，昨日晚間9時24分接獲通報，一名沒有戴好口罩的林男不聽規勸硬上車廂，即刻派第一分隊員警劉吳德、邱翔義自捷運台北車站上車。

只見林男坐在童軍椅上，妨害旅客進出車門，口罩僅遮住嘴巴，並未完整覆蓋口鼻，還用音響大聲播放近日超洗腦的歌手王心凌「愛你」音樂，行為相當脫序。

警方請林男配合下車，但林男確不斷咆哮且拒絕下車，警員見他無法控制情緒，隨即在捷運西門站強行將人拖下車，過程中林男強烈肢體反抗。

警方為了維護公眾秩序及防止滋擾民眾，即刻實施壓制病依警察職權行使法實施保護管束；針對林男口罩未完整配戴部分，則由北捷依傳染病防治法第37條第1項第6款及第3項函送主管機關裁罰。

捷運警察隊表示，搭乘捷運時應遵守相關規定，如有違規、違法之情事，捷警必當嚴正執法，展現執法尊嚴；另在疫情警戒期間，再次呼籲民眾搭乘捷運務必配合市府防疫政策確實戴好口罩。