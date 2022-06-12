影／遊覽車載客遊清水地熱與轎車對撞 5人受傷送醫

宜蘭台7丙線前往清水地熱路段，今天下午2點半發生轎車與遊覽車對撞車禍，疑以轎車過彎時速度過快失控撞上，造成遊覽車司機夾在車內，轎車除了右前座1人脫困，剩下3人也卡車內，有人被拉出來後痛到坐在地面；警消獲報趕到現場，把連同司機受傷的5人全部救出送醫，意識清楚。

發生車禍路段位於台7丙線8.4公里，縣消防局下午2點29分獲報，三星路8段前往清水地熱的路段發生遊覽車與自小客車車禍，現場有人受困，且多名傷者。

當時有人剛好坐在遊覽車司機旁，錄影上傳重機車友臉書，說是「對向來撞我們，連剎車都來不及」；兩車對後噴飛到道路兩側卡在路邊溝，車頭都嚴重毀損，轎車車輪也掉了，可見當時撞擊力道之大。

據了解，遊覽車上共22人(20名遊客+司機及導遊)，從桃園到宜蘭兩天一夜旅遊，今天是第2天，下午前往清水地熱途中，與一輛藍色速霸陸的改裝車發生對撞，遊覽車駕駛受傷被救出，其餘無人受困；轎車共4名傷者(3男1女)，下午3點多把最後1名女乘客救出後，分送羅東聖母及博愛醫院救治。

警方初步調查，藍色轎車從牛鬥往天送埤方向行駛，疑似過彎速度過快，失控跨越雙黃線，與對向的遊覽車對撞，兩車5人分別受到輕重傷，送醫暫無生命危險，雙方駕駛的酒測值零，肇事原因正由警方調查中。 宜蘭三星鄉台七丙線前往清水地熱的路段，下午發生遊覽車與轎車對撞車禍，轎車的車頭扭曲變形，造成5人受傷送醫。圖／翻攝自臉書 宜蘭三星鄉台七丙線前往清水地熱的路段，下午發生遊覽車與轎車對撞車禍，遊覽車的車頭毀損，司機卡在駕駛座被救出送醫。圖／翻攝自臉書 宜蘭三星鄉台七丙線前往清水地熱的路段，下午發生遊覽車與轎車對撞車禍，造成5人受傷送醫，有人被拉出車外，痛到坐在地上。圖／翻攝自臉書 藍色轎車車頭全毀，卡在路邊溝，車上4人受傷送醫。圖／消防局提供