瘋狂女和男友吵架跳車命大受輕傷 警：危險行為不可取

高雄市鍾姓女子10日上午搭男友座車，雙方發生爭吵，鍾女在車水馬龍的中山四路負氣跳車，所幸命大未遭後方車撞及，僅受輕傷；網友對鍾女誇張行徑議論紛紛，酸指「她以為在演玩命關頭」、「若撞到很倒楣」；警方對鍾女開出500元罰單外，也呼籲危險行為不可取！

警方調查，該起車禍發生在10日上午8時30分許，當時蕭姓男子（35歲）駕車搭載鍾姓女友（29歲），車子行經中山四路接近中安路口時，2人在車中發生爭吵，沒想到，鍾女一氣之下，打開車門跳車。

鍾女開車門後，因車子仍在行進中，瞬間整個人後掉出車外，四腳朝天又在地上翻滾一圈倒地，整個過程被後方自小客車行車紀錄器拍下，所幸鍾女命大，當時後方車輛速度不快，加上有保持安全車距，後方車煞車後，也未造成追撞。否則後果不堪設想。

救護人員將受傷的鍾女送醫治療，所幸僅手腳擦挫傷、頭部撞傷，因無大礙，已出院。

鍾女因和男友吵架，在中山四路跳車的誇張行徑，引發網友議論紛紛！有網友直呼，「中山四路耶，太誇張了」、「後面是大車她就直接投胎了」、「撞到她的真倒楣」，「中山路耶 沒死真的幸運了」「真的想死也不用這樣害人」「這種車流量還開門下車，想害誰」。

警方除對鍾女依違反道路交通管理處罰條例第81條開出500元罰單外，也指出若跳車者導致後車因閃避不及而發生傷亡事件，亦可能會面臨刑責。

警方指出，跳車危險行為不足取，若跳車因過失致人受傷者，可依刑法第284條，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金。致重傷者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金；以及刑法第276條，因過失致人於死者，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。