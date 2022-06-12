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高雄婦昨出門多時沒回家 今杉林大橋下發現遺體
高雄市杉林區一名黃姓女子有輕微失智，昨天下午出門後遲遲未回家，家人昨晚9時許報案，警消調閱監視器及行車記錄器發現黃女疑似曾出現在杉林大橋，今天上午沿著橋下楠梓仙溪搜索，中午11時許發現黃女已明顯死亡，詳細死因有待相驗後釐清。
據了解，黃女（71歲）有輕微失智症狀，與兒子、媳婦同住在杉林區，昨天中午與家人吃完午餐，下午3時許步行出門，晚間9時許家人發現黃女遲遲沒有回家，心急如焚到派出所報案，員警立即調閱沿線監視器及巡邏車行車記錄器，發現黃女下午3點45分左右曾經出現在杉林大橋，頭上戴著一頂斗笠、身著桃紅色上衣。
員警今天上午在杉林大橋發現黃女的斗笠，但未發現黃女身影，8點多通知消防人員前往搜索，高雄市消防局出動7車11人4艇前往，中午11時許發現黃女遺體，消防人員將黃女遺體打撈上岸，因黃女已明顯死亡未送醫，後續交由警方及家屬處理，目前已通知黃女家屬，黃女死因有待檢方相驗後釐清。
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